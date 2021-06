Le prince Harry accusé de « volte-face complète » avec le nom de Lilibet par l’ex-assistant royal | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli Lilibet Diana Mountbatten-Windsor vendredi à 11h40 à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie. Malgré les hommages rendus à Sa Majesté et à la défunte princesse de Galles, Dickie Arbiter, ancien attaché de presse royal, s’est dit “surpris” par le nom.

M. Arbiter a déclaré que le choix de Harry et Meghan de nommer leur bébé du nom de Sa Majesté après les récents commentaires télévisés du duc était ” assez controversé “.

Il a déclaré: “Compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois, comme l’interview d’Oprah en mars et l’apparition de Harry dans une émission sur la santé mentale pour Apple TV, je suis surpris.

“Dans ces interviews, Harry était très critique envers son père et son éducation, donc par défaut, il critiquait également la reine.

“Il a déménagé en Californie pour prendre ses distances, mais choisir ce nom est une volte-face complète.

« Alors je me demande si le surnom de la reine pour son bébé est un rameau d’olivier ? Seul Harry peut répondre à cela.”

Écrivant pour le Mirror, M. Arbiter a également mentionné à quel point il était inhabituel qu’un bébé soit baptisé avec un surnom.

Il a déclaré: «La reine s’est donné le surnom de Lilibet parce qu’elle ne pouvait pas dire Elizabeth lorsqu’elle était enfant, et cela est resté. Je pense que c’est plutôt mignon.

« Cela pourrait être considéré comme assez controversé de baptiser un bébé avec un surnom, et je doute que la petite fille grandisse avec d’autres Lilibets dans ses cours (bien que les gens en Californie appellent leurs enfants de toutes sortes).

«Alors peut-être que c’est Harry et Meghan qui montrent à nouveau leur indépendance – tout comme Archie, un autre nom non royal…

«Je me demande ce que Diana aurait fait de leur fille ayant son nom comme deuxième prénom et non comme nom principal? Charlotte a aussi Diana comme deuxième prénom, donc ils auraient pu le choisir pour son prénom.

Dans une déclaration publiée sur leur site Web Archewell, Meghan et Harry ont déclaré qu’ils étaient “bénis” par leur nouvelle arrivée.

Ils ont ajouté: “Elle est plus que nous n’aurions jamais pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Buckingham Palace s’est également félicité de la nouvelle en déclarant: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse du Sussex.

Cela vient après la récente apparition de Harry sur “The Me You Can’t See” sur AppleTV +, qui présentait des affirmations sensationnelles sur la famille royale.

Le duc a accusé son père, le prince Charles, de l’avoir fait “souffrir” ainsi que le prince William comme il l’a fait en grandissant.

Il a déclaré à l’émission: “Mon père me disait, quand j’étais plus jeune, il disait à la fois à William et à moi:” Eh bien, c’était comme ça pour moi. Alors ça va être comme ça pour toi.

“Cela n’a pas de sens – ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir.”

“En fait, bien au contraire. Si vous avez souffert, faites tout votre possible pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants.”