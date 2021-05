Le prince Harry admet qu’il voulait quitter la famille royale il y a des années – “ Je ne veux pas faire partie de ça! ” | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a participé à un épisode du podcast Armchair Expert, dirigé par Dax Shepard et Monica Padman. Le duc de Sussex a parlé de son approche de la santé mentale, de son travail pour soutenir d’autres personnes en difficulté et du travail qu’il a fait sur lui-même pour améliorer son bien-être.

Après avoir discuté de la façon dont les gens peuvent lutter contre des problèmes de santé mentale, quel que soit leur privilège, Mme Padman a mis en lumière les jeunes années du prince Harry.

Se souvenant de ses voyages dans les États membres du Commonwealth, elle a dit qu’Harry rencontrait des gens dans “une situation bien pire que toi, mais tu étais aussi dans une situation horrible, et tu devais sourire et marcher et être la personne réconfortante”.

Le duc de Sussex a répondu en disant: «C’est le travail, souriez et supportez-le, continuez.

«Au début de ma vingtaine, c’était le cas de ‘Je ne veux pas de ce travail, je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça, regarde ce que ça a fait à ma mère.

«Comment vais-je m’installer et fonder une famille alors que je sais que cela va se reproduire.

“” Parce que je sais, j’ai vu derrière le rideau, j’ai vu comment se déroule cette opération, je ne veux pas en faire partie “.”

La thérapie, nota Harry, l’aida à «arracher sa tête du sable».

