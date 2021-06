Le prince Harry adorait « terroriser » le personnel du jardin du palais de Kensington lorsqu’il était tout petit | Royale | Nouvelles

in

Le prince Charles et Diana ont déménagé au palais de Kensington en 1981 après leur mariage, où ils ont élevé leurs deux fils. Graham Dillamore s’est ouvert sur certaines des pitreries espiègles des deux princes lorsqu’ils étaient tout-petits, lors du documentaire Kensington Palace: Behind Closed Doors de Channel 5. “Les deux garçons étaient là, très petits à l’époque, ils sortaient et nous terrorisaient dans le jardin ou jetaient des cailloux dans la mare”, a-t-il plaisanté.

M. Dillamore a également rencontré la princesse Diana à plusieurs reprises dans l’enceinte du palais de Kensington.

“Elle passait toujours par là, elle faisait parfois son jogging”, a-t-il déclaré.

“Elle a essayé le patin à roues alignées une fois mais ça n’a pas très bien fonctionné.”

Le prince Harry annoncera plus tard ses fiançailles avec Meghan Markle dans le jardin.

Le directeur du domaine royal a décrit l’occasion comme “un moment très spécial” et a déclaré qu’il était “fantastique” qu’ils aient choisi le Sunken Garden comme emplacement.

“Et le voici, un grand jeune homme avec une belle future mariée, annonçant ses fiançailles”, a-t-il déclaré.

Les deux frères ont chargé le sculpteur Ian Rank-Broadley de réaliser la statue en 2017, alors qu’ils cherchaient à célébrer son héritage.

Le duc de Sussex devrait rentrer des États-Unis pour assister au dévoilement.

Ce sera la première fois que les deux frères se retrouveront face à face depuis les funérailles de leur grand-père, le prince Philip, en avril.