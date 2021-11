Le prince Harry aide à lancer un nouveau rapport pour s’attaquer au «monde désordonné par les mensonges» | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, a publié hier une déclaration sur le site Web d’Archewell, selon laquelle le duc de Sussex travaille avec des collègues sur un rapport depuis plus de six mois. Harry, qui a allégué dans son interview avec Oprah que les tabloïds britanniques étaient une « grande partie » des raisons pour lesquelles lui et la duchesse de Sussex, 40 ans, ont opté pour Megxit, ont produit le travail aux côtés de ceux de la Commission Aspen sur les troubles de l’information.

La déclaration se lit comme suit: «Le prince Harry, duc de Sussex – co-fondateur d’Archewell – a rejoint un groupe de ses collègues qui travaillent ensemble depuis plus de six mois pour publier un rapport ambitieux sur la lutte contre le problème croissant de la désinformation et de la désinformation. dans la technologie, les médias et les médias sociaux.

Le rapport fournit une liste de 15 recommandations « que les dirigeants devraient envisager d’adopter dans les secteurs public, privé et à but non lucratif ».

Le rapport « ambitieux » a suggéré que la transparence et la divulgation des médias sociaux sont nécessaires, mais a également appelé à « une nouvelle proposition concernant l’immunité des médias sociaux ».

Il a ensuite lancé un appel à idées pour inverser « l’effondrement du journalisme local et l’érosion des médias de confiance ».

D’autres recommandations ont été ventilées entre celles visant à « accroître la transparence », « établir la confiance » et « réduire les dommages ».

Selon le site Web de l’Aspen Institute, le rapport a été rédigé par trois coprésidents et 13 commissaires.

Cela inclut Kathryn Murdoch, l’épouse du fils aîné de Rupert Murdoch, James.

James Murdoch, 48 ans, a été président exécutif de News International lors du scandale du piratage téléphonique et a annoncé la fermeture de News of the World après 168 ans d’impression en 2011.

Le duc a également joint une déclaration qui a fait la lumière sur ses réflexions sur le rapport.

«Cela mine la démocratie.

«Cela crée une culture dans laquelle les attaques racistes, ethniques et sexistes sont considérées comme des solutions, pas des problèmes.

« Aujourd’hui, la désinformation et la désinformation sont devenues un multiplicateur de force pour exacerber nos pires problèmes en tant que société. Des centaines de millions de personnes paient le prix, chaque jour, d’un monde bouleversé par le mensonge.

Le duc de Sussex a participé à un panel discutant de la désinformation la semaine dernière pour dire qu’Internet est « défini par la haine, la division et les mensonges ».

Il a également affirmé avoir averti le PDG de Twitter, Jack Dorsey, 44 ans, que sa plate-forme de médias sociaux autorisait un coup d’État contre les États-Unis juste un jour avant que les partisans de Donald Trump ne prennent d’assaut le Capitole le 6 janvier.