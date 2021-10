Le prince Harry annonce un nouveau projet écologique quelques jours avant les prix Earthshot de William | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex, qui a quitté ses fonctions royales l’année dernière avec Meghan Markle pour une nouvelle vie en Amérique, a lancé la campagne aux côtés du groupe de conservation Re:wild.

Dans un article d’opinion conjoint pour le Washington Post, Harry et le militant écologiste Reinhold Mangundu mettent en garde contre la « menace imminente » du forage pétrolier des entreprises dans le bassin de la rivière Okavango en Afrique australe.

Ils ont écrit : « Le forage est un pari dépassé qui a des conséquences désastreuses pour beaucoup et des richesses incroyables pour quelques puissants.

« Cela représente un investissement continu dans les combustibles fossiles au lieu des énergies renouvelables. »

Harry et M. Mangundu ont exhorté les autres à soutenir leur campagne.

Ils ont déclaré : « Pour protéger le bassin de la rivière Okavango, nous appelons le monde à être solidaire avec nous, nos alliés et les communautés locales en préconisant un moratoire complet sur le développement pétrolier et gazier dans la région.

Harry et M. Mangundu ont ajouté : « Maintenant, le choix est simple : soit nous honorons nos écosystèmes naturels et vitaux, en les préservant pour les générations à venir, soit nous les exploitons sur la voie d’une destruction permanente.

« Veux-tu rester avec nous ? »

Harry s’est régulièrement exprimé sur l’environnement et le changement climatique.

Il a également lancé une initiative de voyage durable appelée Travalyst.

Cependant, il a déjà été critiqué pour son utilisation de jets privés.

L’appel de campagne de Harry pour protéger le bassin de la rivière Okavango précède la cérémonie de remise du prix Earthshot du prince William dimanche.

L’initiative de 50 millions de livres sterling du duc de Cambridge vise à trouver des solutions aux problèmes de la planète au cours de la prochaine décennie.

Les lauréats des cinq catégories de cette année recevront chacun 1 million de livres sterling pour développer leurs projets après avoir été choisis par un jury.

William et Kate assistent à la cérémonie de remise des prix, animée par Clara Amfo et Dermot O’Leary, à l’Alexandra Palace à Londres.

Dans une interview à la BBC Newcast diffusée aujourd’hui, William a déclaré : « Le prix lui-même stimulera des solutions et des actions que beaucoup de gens n’ont pas encore nécessairement produites, et j’espère donc, vous savez, que le prix galvanisera beaucoup de les personnes occupant des postes de responsabilité pour, vous savez, aller plus loin, plus gros et réellement commencer à livrer. »

