Le prince Harry annonce une NOUVELLE série télévisée avec Oprah Winfrey axée sur le «traumatisme et le chagrin» | Royal | Nouvelles

L’émission du prince Harry et d’Oprah, “ The Me You Can’t See ”, fera ses débuts le 21 mai sur Apple TV +.

Le prince Harry a déclaré: «Nous sommes nés dans des vies différentes, avons grandi dans des environnements différents et, par conséquent, sommes exposés à différentes expériences.

«Mais notre expérience commune est que nous sommes tous humains.

«La majorité d’entre nous souffrons d’une forme de traumatisme, de perte ou de chagrin non résolu, qui est – et est – très personnelle.

“Pourtant, l’année dernière nous a montré que nous sommes tous dans le même bateau et j’espère que cette série montrera qu’il y a du pouvoir dans la vulnérabilité, une connexion dans l’empathie et la force dans l’honnêteté.”