Le prince Harry apparaît dans une nouvelle promo pour la campagne – avant que Duke ne se déchaîne à nouveau sur Firm | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a fait une voix off pour la dernière vidéo de l’entreprise sociale faisant la promotion de son travail. Il a montré les premiers intervenants, les travailleurs médicaux et les sportifs. Harry a déclaré: “PeakState s’efforce de construire une communauté mondiale qui comprend l’importance de la santé mentale et se sent habilitée à l’atteindre.”

Il a ajouté: “En fournissant des outils et des ressources accessibles qui peuvent être incorporés dans notre vie quotidienne occupée, PeakState vise à aider les gens à adopter une approche proactive pour une bonne gestion et une bonne santé mentale.”

Les co-fondateurs de PeakState ont également figuré dans le clip pour expliquer le travail du groupe.

L’un d’eux a déclaré que les stratégies qu’ils recommandaient découlaient de la pression exercée sur les stars du sport.

Vendredi, sa prochaine émission sur Apple TV + devrait être diffusée, alors que la famille royale se prépare à davantage de critiques.

L’épisode de la semaine dernière a vu Harry discuter de ses problèmes de santé mentale et a déclaré qu’ils avaient été ramenés à la surface au début de sa relation avec Meghan.

Il a affirmé que le couple avait eu une dispute qui avait fait sortir son moi de 12 ans.

Harry n’avait que 12 ans lorsque sa mère a été tuée dans un accident de la route à Paris, ce qui, a-t-il avoué, l’a profondément traumatisé.

