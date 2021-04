Le prince Harry appelle William «un idiot» dans des images découvertes avant le match de polo | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a admis lors de son entretien avec Oprah Winfrey qu’il avait toujours un immense amour pour son frère aîné, le prince William. Cependant, quand Oprah lui a demandé de détailler où se situe actuellement sa relation avec lui, le duc de Sussex a répondu: “Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux.” Nous avons traversé l’enfer ensemble et nous avons une expérience partagée, mais nous sommes sur des chemins différents. “

Tout en semblant visiblement ébranlé, le duc a ajouté: “La relation est ‘espace’ pour le moment

“Et le temps guérit toutes choses, espérons-le.”

Plus tôt dans la conversation, le prince Harry a exprimé ce qu’il ressentait non seulement pour son frère, mais aussi pour son père, le prince Charles, et comment il considérait leur rôle de rois en attente comme un rôle «piégé» au sein de l’institution de la monarchie.

Il a dit: “Cela fait partie du rôle. C’est ce à quoi on s’attend, peu importe qui vous êtes dans la famille, peu importe ce qui se passe dans votre vie personnelle, peu importe ce qui vient de se passer.

“Mon père et mon frère, ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir [their roles].

“Et j’ai une immense compassion pour ça.”

De nombreux fans royaux ont été attristés par les commentaires de Harry car il était incroyablement proche de son frère.

Les deux avaient une relation ludique – se taquinant souvent en public, en particulier lors d’engagements sportifs.

Des images uniques filmées en juin 2003 montrent Harry taquinant William pour avoir oublié ses bottes avant un match de polo.

Il dit: “Vous êtes un idiot.

“Obtenez ceci sur la caméra. Vous avez oublié vos bottes!”

Prince William, ajoute ensuite: «C’est un autre classique.

“C’est à peu près la chose la plus stupide que j’aurais pu faire.”

Le Prince a déclaré: «Je ne sais pas, je suis un peu plus roux là-dedans que dans la vraie vie, je pense.

«Et il a plus de cheveux donc, à part ça, c’est ce que c’est, mais c’est sympa.

“Ça aurait pu être pire.”

Le commentaire serait le dernier d’une série de blagues publiques entre les frères à propos de leurs cheveux.

Le mois précédent, lors de sa visite en Australie et en Nouvelle-Zélande, William a qualifié Harry de «le roux» lors d’un discours.

Harry a également plaisanté en disant que son frère avait commencé à devenir chauve à l’âge de 12 ans.