Le prince Harry arrive «en toute sécurité» au Royaume-Uni avant la réunion attendue de la statue de Diana avec William | Royale | Nouvelles

Une porte-parole de Harry a confirmé que le duc était arrivé “en toute sécurité” dans sa résidence privée Frogmore Cottage, près de la maison du château de Windsor de la reine.

En vertu des restrictions actuelles de Covid, le prince Harry doit mettre en quarantaine pendant 10 jours, mais peut mettre fin à son isolement plus tôt dans le cadre du programme de test pour libérer si les tests de coronavirus effectués les deux et cinq jours sont négatifs.

La statue de Diana doit être dévoilée le 1er juillet par Harry et William.

L’événement de jeudi prochain marquera la première fois que les frères se verront face à face depuis les funérailles de leur grand-père, le prince Philip, en avril.

Les experts se sont déjà demandé si le prince Harry reviendrait même pour le dévoilement de la statue en raison de la fracture créée après sa décision de prendre du recul en tant que membre senior de la famille royale.

Les frères devraient mettre leurs différences de côté pour l’événement du 1er juillet, qui aura lieu le jour de ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

En raison des restrictions de Covid, l’occasion devrait être considérablement réduite.

Le palais de Kensington a déclaré que les invités à l’événement seront limités aux frères royaux et à la famille proche de Diana – qui seraient ses frères et sœurs – et à d’autres personnes impliquées dans l’organisation de l’événement.

Dans un communiqué alors que le projet était annoncé, les frères royaux ont déclaré : « Notre mère a touché tant de vies.

“Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur sa vie et son héritage.”