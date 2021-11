Le prince Harry assure qu’il fait partie de l’action pour la santé climatique avec un nouvel événement | Royale | Nouvelles

Le prince Charles et le prince William ont rencontré les dirigeants mondiaux à Glasgow lors du sommet COP26 sur le changement climatique. Le prince de Galles et son fils ont pris plus de travail pendant la conférence après que la reine Elizabeth II a été forcée de la manquer en raison des conseils des médecins.

Maintenant, le prince Harry s’est assuré de faire partie du plan sur le changement climatique après avoir accueilli des délégués du Center for Compassion and Altruism Research and Education (CCARE) dans une conversation sur le changement climatique.

CCARE a tweeté : « Le prince Harry, duc de Sussex, a accueilli les délégués de Realizing a Compassionate Planet à une conversation sur la santé climatique et la santé mentale, animée par le Dr James Doty. »

Au fil des ans, le duc de Sussex a lancé un certain nombre d’initiatives pour lutter contre la crise climatique et l’a précédemment décrite comme l’un des « deux problèmes les plus urgents au monde ».

Richard Eden a affirmé que le prince de 37 ans et son épouse Meghan Markle auraient « détesté » ne pas être présents à la COP26 en raison de la plate-forme de grande envergure qu’elle propose.

Dans un message vidéo enregistré pour les dirigeants mondiaux, la reine a félicité son fils le prince Charles et son petit-fils le prince William pour leur contribution au débat sur le climat et leur activisme environnemental.

Parlant de la réponse de Harry sur le podcast MailPlus Palace Confidential, le rédacteur en chef du journal Richard Eden a déclaré: « Ils auront détesté ne pas être à la COP26, je veux dire juste la chance de parler au monde entier avec le prince William là-bas.

« Une chose, dans le discours de la reine, qui, je pense, aura été vraiment blessante pour Harry n’était aucune référence à lui.

« La reine a expliqué comment les préoccupations environnementales de son mari étaient renforcées par son fils le prince Charles et son petit-fils le prince William.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle a dit de «se comporter correctement» pour promouvoir son travail

Le prince de Galles et le duc de Cambridge, ainsi que leurs deux épouses, étaient présents et avaient été photographiés avec des dirigeants mondiaux tels que le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel.

Charles et William ont tous deux mené un certain nombre d’engagements tout au long de la semaine, notamment assister au défilé de mode durable de Stella McCartney, rencontrer les finalistes du prix Earthshot et organiser des réunions avec des dirigeants mondiaux.

Le duc de Sussex est également un défenseur passionné de la durabilité et de l’environnement et a prononcé plusieurs discours sur le sujet à la fois au cours de sa carrière royale et après le Megxit.

Lors d’une interview avec Oprah Winfrey pour la série Apple TV+ ‘The Me You Can’t See’, il a déclaré : « Avec les enfants qui grandissent dans le monde d’aujourd’hui, c’est assez déprimant, n’est-ce pas, selon l’endroit où vous vivez, votre pays d’origine est soit sur le feu, c’est soit sous l’eau, soit des maisons ou des forêts sont rasées. »

Il a également appelé à un « moment de bilan » post-Covid pour que les gens commencent à s’attaquer à la crise climatique, qu’il a liée à la santé mentale.

Le prince est également président d’Africa Parks, un groupe de conservation qui œuvre à la protection de la faune et des écosystèmes naturels dans les parcs nationaux africains.

Harry et Meghan ont déjà été critiqués pour leur utilisation de jets privés.

À l’été 2019, ils ont pris quatre jets privés en l’espace de 11 jours, dont une visite au domicile d’Elton John dans le sud de la France.

Le prince a défendu ces voyages, affirmant qu’il effectuait des vols commerciaux « 99 % du temps » et avait lancé sa propre entreprise de voyages durables, Travalyst. »