Le prince Harry aurait épousé Chelsy Davy «à moins que quelque chose de catastrophique ne se produise | Royal | Nouvelles

Prince Harry: un expert royal parle de « longues vacances »

Le mariage du duc et de la duchesse de Sussex a récemment fait l’objet de critiques après que le couple ait affirmé s’être marié trois jours avant leur cérémonie spectaculaire il y a trois ans. Lors de leur entretien avec Oprah Winfrey, diffusé sur CBS aux États-Unis et ITV au Royaume-Uni, le couple a fait des aveux, avant de retirer le commentaire quelques jours plus tard. Telle était la réaction brutale des remarques, l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, s’est exprimé, confirmant que la cérémonie «légale» était celle dont ont été témoins des millions de personnes à travers le monde.

Mais avant que la romance éclair de Meghan et Harry ne les emmène de Londres à Los Angeles, Harry avait d’autres relations, y compris avec Chelsy – qui, selon certains experts, finirait par être l’épouse du duc de Sussex.

Parmi ceux-ci, il y avait Richard Kay, qui a décrit leur relation comme un « vrai match d’amour ».

S’adressant au documentaire d’Amazon Prime William et Kate dans le futur, M. Kay a noté la « grande passion entre eux deux lorsqu’ils sont ensemble ».

Il a ajouté: «La tension est visible, il y a de l’électricité, il y a des étincelles qui volent partout.

Le prince Harry aurait épousé Chelsy Davy « à moins que quelque chose de catastrophique ne se produise » (Image: GETTY)

«Vous pouvez dire qu’ils ont une relation très instable, des matches de cris formidables, des querelles hurlantes, mais ensuite ils se remettent ensemble.

«Je dirais que de toutes les romances royales en cours actuellement, la leur était la vraie chose vraie, c’est la vraie affaire.

«Et je soupçonne qu’à moins que quelque chose de catastrophique ne se produise, ils se marieront.

« Mais ce sera un mariage très tumultueux. »

JUST IN: Le prince Harry et le prince William montrent les « premiers signes d’une rupture de guérison »

Un autre qui était d’accord, était l’ancienne astrologue de la mère de Harry, Penny Thorton.

Elle a noté que le couple, qui était sorti ensemble pendant sept ans à partir de 2004, et leur romance semblaient similaires à celles du frère et de la belle-soeur de Harry, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge.

Mme Thorton a déclaré au documentaire: « Astrologiquement, ils sont un match parfait, un match comme Kate et William, et il m’est difficile de voir comment il la remplacera, Chelsy, par quelqu’un d’autre.

« Je pense que c’est un lien fort et nous devrons attendre de voir ce qui se passera. »

La relation du couple s’est rompue après que Chelsy ait eu du mal à faire face à la clameur qui entourait quelqu’un sortant avec un prince.

Angela Levin a noté que Chelsy avait réalisé qu’elle avait fait le bon choix après avoir assisté au mariage de William et Kate il y a dix ans.

Dans sa biographie de 2018 Harry: Conversations avec le prince, Mme Levin a écrit: «Une amie a révélé que voir l’énormité et la splendeur de la journée avait convaincu Chelsy qu’elle et Harry avaient eu raison de se séparer.

«Bien qu’ils aient beaucoup en commun, elle a clairement vu que parce qu’ils venaient de mondes si différents, cela n’aurait jamais pu fonctionner, d’autant plus qu’elle appréciait sa vie privée et la gardait si soigneusement.

Cela a également été noté par Katie Nicholl, qui a rappelé dans son livre Harry: Life, Loss and Love, à quel point la vie de sortir avec un royal n’était pas pour elle.

Mme Nicholl a écrit: «Faire partie du mariage royal avait une fois pour toutes fait penser à Chelsy.

«La vie d’une mariée royale n’était pas pour elle et elle a dit à Harry qu’elle ne pourrait jamais faire les sacrifices que Kate avait faits.

Telle était la proximité du couple, un initié a révélé comment Harry avait même passé un dernier appel téléphonique à Chelsy avant son mariage avec Meghan.

La source a expliqué: «Chelsy était très émue à propos de tout cela, elle était en larmes et a failli ne pas aller au mariage.

« En fin de compte, elle est allée et a promis à Harry qu’elle n’essaierait pas d’organiser la fête. »