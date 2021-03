Le prince Harry «aurait été annulé par des woketopians intolérants», il appelle maintenant ses amis | Royal | Nouvelles

En grandissant, le prince playboy était connu pour ses gaffes qui apportaient beaucoup de honte et d’embarras à la famille royale. L’une d’entre elles comprenait le port d’un uniforme nazi lors d’une fête en 2005, provoquant une réaction furieuse face à son insensibilité compte tenu de la véhémence des Royals opposés à l’Allemagne d’Adolf Hitler.

Puis en 2009, il a été contraint de s’excuser à nouveau après qu’une vidéo filmée trois ans plus tôt soit apparue dans laquelle il appelait un camarade d’origine pakistanaise « notre petit ami P *** ».

Les deux scandales ont conduit le jeune prince au visage rouge à être attiré à juste titre sur les charbons.

Mais une fois que des excuses ont été émises, le prince a été autorisé à retourner à sa vie et à apprendre de ses erreurs.

Ironiquement, cette tolérance fait cruellement défaut depuis que le duc de Sussex a rencontré son épouse actuelle, Meghan Markle, en 2017.

«Ce qui est plus qu’un peu ironique étant donné que, si ces règles s’appliquaient à la famille royale, Harry aurait été annulé il y a des années pour des indiscrétions passées, notamment le port d’un uniforme nazi à une soirée d’habillage et l’appel du mot P.

«Malgré son histoire, Harry et sa femme tentent de faire taire les critiques, même si cela implique de lancer de fausses accusations de racisme, de sexisme ou de tout autre isme qui pourrait causer des dommages à quelqu’un.

M. Wooton, le journaliste qui a célèbre l’histoire de Megxit du couple quittant le Royaume-Uni, a également affirmé qu’il avait quitté ITV après avoir été mis sous pression pour ne pas critiquer le couple.

Il a affirmé que tout comme son ancien collègue Piers Morgan, qui est parti après avoir refusé de s’excuser d’avoir traité la duchesse de menteur, cette tentative de mouler la liberté d’expression est dangereuse.

L’éminent journaliste a écrit: «L’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté ITV Daytime en novembre 2019, après 10 ans en tant que présentateur sur GMTV, Daybreak et l’émission lorraine, était la pression pour atténuer les critiques des Sussex.

«Il y avait des conversations étouffées avec des cadres en dehors du studio ITV du Television Center qui commençaient toujours par quelque chose comme:« Dan, nous sommes sous beaucoup de pression. Pensez-vous que vous pourriez juste être brillant à propos de Harry et Meghan aujourd’hui?

«Ma réponse était toujours la même:« Si vous voulez que je couvre l’histoire, je le ferai honnêtement. Je n’ai aucun problème avec Harry ou Meghan.

«En fait, quand ils font quelque chose de bien, je vais le défendre.

«N’oubliez pas, la veille de leur mariage, j’ai été envoyé à Windsor par ITV pour arborer le drapeau de l’Union Jack, où j’ai annoncé avec enthousiasme l’arrivée de Meghan comme un moment marquant pour la monarchie.

«Harry et Meghan aiment suggérer qu’ils soutiennent de nouvelles voix dans les médias et la vie publique, mais en fait, ils sont typiques de l’establishment et de l’élite: en utilisant les connexions qui viennent avec le sang royal de Harry et la renommée de la télé de Meghan, y compris les grandes perruques ITV via leur présentateur de nouvelles BFF Tom Bradby, pour faire taire les critiques.

«Je suis le contraire. Je veux que les personnes avec lesquelles je ne suis pas d’accord se voient offrir des plates-formes pour exprimer leurs opinions, même ridicules. »