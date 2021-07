Le prince Harry aurait un “complexe du prince Andrew” car il craint de devenir “non pertinent” à mesure que le public s’intéresse de plus en plus aux enfants du prince William. Une source qui prétend être un ami de Harry a déclaré au Sunday Times ce week-end que Harry avait “toujours” été pressé d’avoir un impact avant que ses neveux et nièce ne grandissent et ne le poussent hors des projecteurs royaux. Les commentaires sont venus après qu’Harry ait fait une autre éclaboussure en annonçant son intention de sortir un livre.

“Harry a toujours été si pressé d’avoir un” impact “, car il pense qu’il a une durée de vie limitée avant que le public ne veuille en savoir plus sur George et ses frères et sœurs et il craint qu’après cela, il devienne son oncle”, a déclaré l’ami au Sunday Times, via The Daily Mail. L’oncle de Harry, le prince Andrew, a été écarté des projecteurs en raison de ses liens avec le défunt délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Andrew, 61 ans, s’est retiré de toutes ses fonctions publiques, bien qu’il ait été vu aux funérailles de son père, le prince Philip, en avril.

Les affirmations concernant les peurs de Harry surviennent après ses entretiens avec Oprah Winfrey, le lancement de son émission AppleTV + The Me You Can’t See et son contrat de livre. Il a été rapporté au cours du week-end que le duc de Sussex avait signé un contrat de quatre livres, stipulant que les futurs livres ne seraient publiés qu’après la mort de la reine Elizabeth.

Des sources ont déclaré samedi au Daily Mail que le livre de Harry faisait vraiment partie d’un accord de quatre livres que lui et sa femme Meghan Markle ont signé avec Penguin Random House. Le premier livre de Harry sortira l’année prochaine, puis le second serait retenu jusqu’à la mort de sa grand-mère. Le troisième livre est un guide de bien-être que Markle prévoit d’écrire. Le sujet du quatrième livre est inconnu. La valeur de l’accord n’est pas claire, mais des sources ont déclaré au Daily Mail qu’Harry avait demandé aux maisons d’édition de commencer à enchérir à 18 millions de livres sterling (24,7 millions de dollars), mais l’accord final aurait pu atteindre 29 millions de livres sterling (39,8 millions de dollars). Penguin Random House a déclaré au média qu’il ne ferait aucun autre commentaire “au-delà de ce qui est contenu dans le communiqué de presse original”. Les avocats de Harry ont déclaré que les affirmations selon lesquelles il y aurait d’autres livres en route étaient “fausses et diffamatoires”. Le mémoire annoncé est le seul prévu, ont-ils déclaré.

Alors que la famille royale serait préoccupée par ce que le livre de Harry révélera, ses amis à Eton et ceux avec qui il a servi dans l’armée craignent également qu’il ne dévoile certains de leurs secrets, rapporte le Daily Mail. “Cela semble très hypocrite étant donné que Harry a chassé des gens de son groupe d’amitié pour avoir parlé à la presse”, a déclaré un ami. “Il y a une crainte qu’il ne révèle des détails de sa jeunesse hédoniste dont certains craignent qu’ils ne fassent des ravages dans leur carrière et leur vie personnelle.” Un autre ami a déclaré que les amis de Harry “lui sont restés fidèles… jusqu’à présent”.

Après qu’Harry ait annoncé ses mémoires, son frère a également annoncé un livre, bien qu’il ne s’agisse pas d’un mémoire. William a collaboré avec Colin Butfield, conseiller pour la campagne environnementale du duc de Cambridge, sur Earthshot : Comment sauver notre planète. Le livre sera publié en octobre, avant la cérémonie de remise des prix Earthshot.