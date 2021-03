Le prince Harry «avait raison» à propos de William et Charles «piégés», selon un expert | Royal | Nouvelles

Et, selon un expert en Constitution, la revendication du duc de Sussex est une description précise de la façon dont les membres de la famille royale les plus proches du trône se retrouvent dès leur naissance.

Robert Hazell, un érudit constitutionnel à l’University College de Londres et co-rédacteur en chef de The Role of Monarchy in Modern Democracy, a déclaré à Vanity Fair: «Les Royals n’ont pas de liberté d’expression, et les autres l’acceptent.

«Harry avait tout à fait raison lorsqu’il a décrit les autres membres de la famille royale comme pris au piège.

« Ils sont piégés dans un système qui leur laisse très, très peu de liberté. »