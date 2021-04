Le prince Harry avait une sécurité financée par les contribuables pour la visite funéraire malgré l’absence de titres royaux | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex s’est envolé de son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito en Californie ce week-end pour faire ses adieux à son grand-père au château de Windsor, dans le Berkshire. Son équipe privée aurait volé avec lui à Heathrow, selon le Telegraph. Après son arrivée au Royaume-Uni, il a ensuite été rencontré par des agents de la police du Met, qui sont financés par les contribuables britanniques.

Harry a été vu arriver à l’aéroport avec son équipe par un témoin qui a dit au Sun: “Il a atterri à Heathrow – je l’ai vu monter dans une voiture escortée.”

Cela vient après que le duc et la duchesse de Sussex se soient vu retirer leur sécurité lorsqu’ils se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis, bien que Harry le reçoive toujours pendant qu’il est au Royaume-Uni.

Depuis qu’Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale l’année dernière, ils ont signé des accords avec Spotify et Netflix, d’une valeur estimée à plus de 100 millions de livres sterling.

Lorsqu’ils ont déménagé temporairement au Canada après avoir annoncé pour la première fois qu’ils démissionnaient, ils ont également reçu une garantie financée par les contribuables de Scotland Yard qui coûte environ 600 000 £ par an.

Cependant, Harry a déclaré qu’il avait été “littéralement coupé financièrement” par la famille royale après avoir déménagé aux États-Unis et qu’il avait dû conclure des accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify pour protéger sa famille avec leur propre sécurité.

Il a déclaré à Oprah lors de son interview à la bombe à CBS le mois dernier: «La plus grande préoccupation était que pendant que nous étions au Canada, dans la maison de quelqu’un d’autre, puis on m’a dit à bref délai que la sécurité allait être supprimée.

«Alors tout à coup, ça m’est apparu, attendez une seconde, les frontières pourraient être fermées, nous allons faire retirer notre sécurité, qui sait combien de temps le verrouillage va durer.

“Le monde sait où nous sommes. Ce n’est pas sûr. Ce n’est pas sûr.”

LIRE LA SUITE: Le prince Harry et Meghan Markle seront “ abandonnés ” par Charles

“Et aussi des inquiétudes et des conversations sur la façon dont sa peau pourrait être sombre à sa naissance.”

Le palais de Buckingham avait précédemment déclaré être “attristé” par les affirmations de Harry et Meghan, mais a ajouté que “certains souvenirs peuvent varier”.

Avant que Harry n’arrive au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père, décédé plus tôt ce mois-ci à l’âge de 99 ans, il aurait également écrit à Charles une “lettre profondément personnelle” pour essayer de réparer les retombées avec la famille royale depuis la diffusion de l’interview. .

Une source a déclaré au Mirror: «À vrai dire, Harry ne savait pas vraiment à quoi s’attendre avant de rentrer à la maison, c’est pourquoi il a tendu la main avant de voir tout le monde.

«Il a écrit une note très personnelle à son père pour essayer de remettre les choses au clair, mais les tensions sont toujours vives et les choses ne se sont pas exactement réglées comme il l’avait espéré.

«Il y avait eu une sorte d’accord tacite entre tout le monde pour garer tout ce qui était dans l’esprit de chacun, et se concentrer uniquement sur le soutien de la reine avant les funérailles du prince Philip.

“Le sentiment à l’intérieur du camp était que ce n’était ni le moment ni le lieu pour passer en revue les choses, surtout à un moment aussi émotionnel pour toutes les personnes impliquées.”

La police du Met a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par Express.co.uk.

Express.co.uk a contacté séparément un représentant du duc et de la duchesse de Sussex pour commentaires.