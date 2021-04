Le prince Harry «bouder et exiger» d’être «supérieur» au prince William ne fonctionnera pas | Royal | Nouvelles

L’expert royal Angela Levin, qui a rencontré et écrit un livre sur le duc de Sussex, a affirmé que le prince Harry devait vouloir régler la querelle entre lui et le prince William pour qu’ils progressent dans leur relation. En parlant à Mike Graham sur TalkRadio, Mme Levin a affirmé que le prince Harry voulait être supérieur à son frère. Elle a affirmé que le duc boudait et rendait la réparation de la relation plus difficile en permettant des fuites sur la querelle.

L’expert royal a également souligné le rôle important que Kate, la duchesse de Cambridge, a joué pour aider le couple à résoudre leurs différends lors des funérailles du prince Philip.

Mme Levin a déclaré: «Kate est une personne très positive et elle vient d’une famille très stable et heureuse et pense que réparer la relation est très important.

«Mais je ne pense pas qu’Harry et Meghan veuillent le savoir, il doit y avoir une sorte de compromis.

“Mais ils tiennent fermement à ce qu’ils ne sont jamais à blâmer et qu’ils ont toujours raison et que si la famille royale s’excuse, ils pourraient envisager de redevenir amis.

À NE PAS MANQUER: l’immunité diplomatique du prince Harry aux États-Unis, soulevée par un expert royal

“C’est vraiment un non-sens grandiose.”

M. Graham s’est moqué du duc pour la fuite de ce qu’il ressentait concernant sa visite au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip et la réception glaciale qu’il a reçue.

Mme Levin a insisté sur le fait que le duc était impoli avec la famille royale et aurait dû s’attendre à un accueil gênant.

Elle a ajouté: «Si vous voulez surmonter une dispute, c’est très personnel, cela vient du plus profond de vous.

“Vous devez avoir la confiance que c’est entre vous deux, vous vous dirigez vers quelque chose de positif.

«Mais si vous ne prenez pas la peine de faire cela, ou est-ce fait de manière délibérée pour occuper une position supérieure?

«Je pense qu’il y a une bataille en cours entre le prince Harry et Meghan, William et Kate bien que William et Kate ne se battent pas.

LIRE LA SUITE:

«Harry a en tête qu’il doit gagner, avoir le contrôle et être supérieur.

«Il ne se soucie tout simplement pas du coût.

«Si tel est le cas, les schémas de comportement des choses qui fuient, bouderont et exigeantes et d’autres choses ne fonctionneront tout simplement pas pour créer un lien.

“Je pense que Kate le veut parce qu’elle est une personne de la famille, je pense que William convient que Kate a raison.”