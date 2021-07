in

La réconciliation entre le prince Harry et William est “peu probable”, selon Wootton

Le duc de Sussex s’est envolé pour le Royaume-Uni pour l’événement spécial, mais avait l’air un peu nerveux. Un commentateur royal a fait valoir qu’il n’était guère surprenant que Harry ait l’air nerveux, car il saurait qu’il y a un énorme coup de projecteur sur ses retrouvailles avec son frère. Il y a eu beaucoup de discussions sur la relation des princes au cours des derniers mois et années, certes exacerbées par la propre interview de Harry avec Oprah Winfrey.

Cependant, il y a aussi le fait que des événements comme celui-ci le rendent de toute façon anxieux, dont il a longuement parlé dans sa série docu Apple TV+ “The Me You Can’t See” et sur le podcast “Armchair Expert”.

Harry a parlé du traumatisme qu’il a vécu à la vue et au son des photographes et de la façon dont le simple fait d’être à Londres le fait paniquer.

De plus, l’occasion était d’honorer l’héritage de la défunte princesse Diana, qui est déjà un sujet très émouvant pour le duc, qui a perdu sa mère à seulement 12 ans.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

Le prince Harry était un « faisceau d’énergie nerveux » lors du dévoilement de la statue aux côtés de William (Image: GETTY)

Les deux princes ont dévoilé ensemble la statue de leur défunte mère (Image : GETTY)

Mme Gripper a déclaré: “Vous pouvez imaginer que Harry se serait senti difficile à ce sujet.

«Il aurait su qu’il était sous les projecteurs, je veux dire en dehors de tout ce qu’il a dit sur le traumatisme qu’il a vécu à travers le son des photographies et ce genre de chose.

“Et c’est évidemment une journée émouvante de toute façon, tout ce qui est lié à sa mère le sera.

“Vous pouvez donc comprendre qu’il soit un peu nerveux, j’en suis sûr, mais j’espère que ce que j’ai vu ou espéré était la chaleur était authentique et qu’ils ont réussi à améliorer les relations grâce à cette visite et cette fois ensemble.”

William et Harry semblaient montrer de la chaleur, a déclaré l’expert (Image: GETTY)

M. Myers a accepté sans réserve, disant qu’il avait également remarqué le comportement nerveux de Harry.

Il a dit: «Je pense que vous avez raison en fait, cette évaluation d’un« faisceau d’énergie nerveux », c’était mon point de vue.

«Je pense que William avait l’air pensif, juste plongé dans ses pensées.

“Je veux dire, c’est une situation difficile, n’est-ce pas, de voir son frère, toute l’histoire qui se passe, la famille Spencer là-bas qui était évidemment très heureuse de les voir tous les deux.”

William et Harry saluant leurs tantes et leur oncle lors du dévoilement (Image: GETTY)

Mme Gripper a commenté la photo des princes se tenant de chaque côté de la statue alors qu’ils se préparaient à retirer le couvercle pour révéler ce qu’il y avait en dessous.

Elle a dit qu’il était “facile” de regarder cette photo et de la voir représenter la division des frères, car ils sont séparés, mais dans beaucoup d’autres photos, elle a remarqué des “moments de chaleur” entre eux deux.

M. Myers a déclaré qu’il pensait que c’était une image “iconique” d’eux deux debout côte à côte avec leur mère en bronze au milieu.

La statue de Diana était une incarnation grandeur nature 1 ¼ fois de la défunte princesse de Galles avec trois enfants autour d’elle.

Prince Harry: Expert sur une citation qui a peut-être «déclenché» William

Ils ont ensuite été placés sur un socle en haut de quelques escaliers, de sorte qu’il surplombe ceux qui se tiennent à proximité.

M. Myers a déclaré que sa partie préférée de la statue était les trois enfants, car cela signifie qu’il s’agit d’une pièce à 360 degrés.

De face, on ne peut même pas dire qu’il y a trois enfants ‒ seulement deux peuvent être vus sous cet angle ‒ mais d’un angle latéral c’est une “pièce très différente”.

Il a dit que les gens vont passer devant et en avoir “différents aspects” en se déplaçant autour de la statue.

Alors que la statue elle-même a été critiquée par de nombreuses personnes qui ne croient pas qu’elle capture l’essence de Diana, M. Myers a déclaré que le sculpteur Ian Rank-Broadley avait fait “un bon travail à partir d’une tâche impossible” en sculptant la femme la plus photographiée au monde.

Il a également souligné que les princes doivent en être satisfaits ou ils ne l’auraient pas signé et c’est ce qui compte.

