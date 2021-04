Le prince Harry brutalement comparé à la princesse Margaret – la sœur de la reine était «fidèle à la couronne» | Royal | Nouvelles

Le biographe royal Andrew Morton a comparé Harry à Margaret, décédée en 2002. Il a expliqué comment les deux hommes trouvaient le rôle de rechange difficile – avec Harry, le frère cadet du prince William, qui est deuxième sur le trône, et Margaret la plus jeune. soeur de la reine.

Mais l’auteur du nouveau livre Elizabeth & Margaret a déclaré qu’une différence majeure entre Harry et Margaret est que la défunte sœur de la reine était « toujours fidèle à la couronne ».

M. Morton a déclaré à Vanity Fair: «La famille royale est une hiérarchie et si vous n’êtes pas numéro un, cela peut être difficile.

«Il existe également de nombreux parallèles entre la relation entre Elizabeth et Margaret et William et Harry.

«William est respectueux, sérieux, réfléchi, prudent, tout comme la reine.

« Je pense que l’une des principales différences entre Margaret et Harry était que Margaret était toujours fidèle à la couronne. »

M. Morton a ajouté que la reine avait « beaucoup d’empathie et de sympathie » pour Harry, qui a quitté ses fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique avec Meghan Markle.

Il a dit: «Quand vous comparez des personnalités, Harry est comme Margaret, une rebelle royale.

«Margaret a dit une fois que ‘la désobéissance est ma joie’ et vous voyez une partie de cela chez Harry.

Le duc et la duchesse de Sussex ont plongé la famille royale dans la crise avec leur interview controversée d’Oprah Winfrey, diffusée le mois dernier.

L’ex-star de Suits et le petit-fils de la reine ont fait une série de déclarations explosives sur la monarchie dans l’interview télévisée, y compris des accusations de racisme.

Les membres de la famille royale ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec toute la version des événements de Meghan et Harry, affirmant dans un communiqué que «certains souvenirs peuvent varier».

L’auteur royal Penny Junor a accusé les Sussex d’avoir trahi la famille royale dans l’année qui a suivi Megxit.

Mme Junor a déclaré: « Quand Harry et Meghan sont partis il y a un an, les gens ont été surpris et déçus parce qu’ils formaient un super couple.

«Harry était un royal extrêmement populaire et Meghan était un grand atout pour la famille.

« Un an plus tard, je pense que beaucoup de gens sont vraiment en colère et pensent qu’ils ont trahi leur famille et lancé une énorme bombe au cœur de l’institution et ont en quelque sorte frappé le Royaume-Uni. »