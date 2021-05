Le prince Harry célèbre son départ du Royaume-Uni pour plus d’intimité avec Meghan ‘Aux États-Unis, je me sens différent! | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a déclaré lors d’une interview avec un podcast américain, Armchair Expert: “Aux États-Unis, je me sens différent, je peux lever la tête, mes épaules sont tombées, donc les siennes.

Au cours de l’interview, Harry a également rappelé l’expérience de Meghan de vivre en tant que «princesse».

Harry a déclaré: “Meghan m’a dit: ‘Vous n’avez pas besoin d’être une princesse, vous pouvez créer une vie meilleure que n’importe quelle princesse’, cela venait de son expérience vécue.

“Meghan s’attendait à avoir une vie privée et c’est pourquoi elle était choquée d’être une royale.”

Harry a également parlé de garder secrète sa relation avec Meghan dans un premier temps à Londres.

Il a dit: «La première fois que j’ai rencontré Meghan, pour qu’elle vienne rester avec moi, nous nous sommes rencontrés dans un supermarché à Londres, faisant semblant de ne pas nous connaître, envoyant des SMS de l’autre côté du supermarché.

«Les gens venaient vers moi, me lançant des regards bizarres et je lui ai envoyé un texto en disant ‘est-ce que c’est la bonne?’ Et elle disait non, tu veux du papier parchemin. “

