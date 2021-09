Le prince Harry célèbre une étape importante avec Meghan, Archie et Lilibet | Royale | Nouvelles

Après une présence virtuelle pour honorer les athlètes des Warrior Games et leurs supporters, le duc de Sussex aura 37 ans le 15 septembre. Des rapports suggèrent que Harry prévoit de marquer la journée avec un message spécial.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré: «Les Sussex aiment annoncer des initiatives caritatives le jour de leur anniversaire.

“Nous l’avons vu l’année dernière lorsque Harry a annoncé un financement pour CAMFED, un organisme de bienfaisance aidant à soutenir les filles africaines dans l’éducation, il est donc possible qu’il fasse quelque chose de similaire cette année.”

Parler à OK ! Magazine, il a poursuivi: “Bien sûr, vous ne pouvez jamais prédire ce que Harry va dire et faire, mais Harry a déjà publié une déclaration soutenant les vétérans militaires à la suite du retrait de l’Afghanistan.

« C’est une grande crise et il serait raisonnable de supposer que toute initiative d’anniversaire pourrait être liée à l’Afghanistan et à la crise des réfugiés.

«Mais il devrait faire attention à ne rien dire de critique à l’égard du président Biden.

“Harry et Meghan semblent voir leur avenir aux États-Unis et Harry devra surveiller ce qu’il dit sur les questions intérieures américaines, d’autant plus qu’il a été supposé que Meghan envisageait un avenir en politique.”

À l’occasion de son 40e anniversaire, la duchesse de Sussex a révélé qu’elle avait persuadé 40 amis, « y compris des athlètes, des artistes et des dirigeants mondiaux », de contribuer 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.

Elle a écrit sur le site Web d’Archewell : « Le temps est l’un de nos cadeaux les plus grands et les plus essentiels… que se passerait-il si nous nous consacrions tous 40 minutes à aider quelqu’un d’autre ou à encadrer quelqu’un dans le besoin ? Et alors, que se passerait-il si nous demandions à nos amis de faire de même ?

Meghan a annoncé l’initiative avec une vidéo ludique mettant en vedette Melissa McCarthy et Harry jonglant.

Cependant, M. Fitzwilliams a ajouté que Harry pourrait promouvoir les Jeux Invictus.

Il a déclaré: “Bien sûr, la seule chose que nous avons apprise sur Harry et Megan, c’est qu’ils sont très imprévisibles.

« Lui et Meghan sont censés être en congé de maternité et de paternité prolongé, mais cela ne les a pas empêchés de faire diverses déclarations et annonces.

“Harry pourrait même nous surprendre avec une photo de lui et de sa fille Lili, ce qui serait adorable.”

M. Fitzwilliams a également déclaré à Express.co.uk que la présence virtuelle de Harry aux Warrior Games mettait en valeur ses liens avec les membres de l’élite politique américaine.

Il a déclaré: “Les Warrior Games de cette année ont été annulés en raison de Covid et ce sera un événement virtuel.

“Cependant, il sera extrêmement médiatisé d’honorer les athlètes, leurs familles et leurs soignants.

“La contribution d’Harry dans ce domaine au fil des ans a été exceptionnelle et met en évidence ses liens avec des personnalités du Parti démocrate, dont Meghan pourrait un jour bénéficier si elle entre dans l’arène politique.”