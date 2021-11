Le duc de Sussex, 37 ans, a traversé l’étang l’année dernière avec son épouse Meghan Markle, 40 ans, et son fils de deux ans Archie. Après s’être éloigné des membres actifs de la famille royale et avoir déménagé en Californie, le couple royal a accueilli son deuxième enfant en juin – Lilibet Diana.

Bien qu’ils ne soient plus membres officiels du cabinet, le duc et la duchesse de Sussex ont commencé à s’engager dans des engagements publics et à défendre des problèmes aux États-Unis.

Plus récemment, Harry a contribué à un rapport d’un groupe de réflexion américain sur la désinformation et l’a publié sur le site Web d’Archewell – la fondation du duc et de la duchesse de Sussex.

Il a décrit la « crise de désinformation et de désinformation » comme un problème humanitaire mondial.

Le royal a poursuivi: «J’espère voir les recommandations de fond et pratiques de notre commission adoptées par l’industrie de la technologie, l’industrie des médias, par les décideurs et les dirigeants.

« Ce sont juste les coups constants et les coups constants qui font reculer les gens. »

L’expert royal faisait référence aux « coups » du duc contre les sociétés de médias sociaux ainsi qu’aux journalistes qu’il a qualifiés de « pirates avec des laissez-passer de presse ».

Le rapport appelait à des investissements « substantiels » dans le journalisme local, à une main-d’œuvre plus diversifiée dans les sociétés de médias sociaux, à la responsabilisation des diffuseurs de désinformation et à la création d’une « stratégie de réponse nationale » gouvernementale pour lutter contre la désinformation.

Le rapport disait : « Le trouble de l’information rend toute crise sanitaire plus meurtrière.

« Cela ralentit notre temps de réponse face au changement climatique.

«Cela mine la démocratie.

«Cela crée une culture dans laquelle les attaques racistes, ethniques et sexistes sont considérées comme des solutions, pas des problèmes.

« Aujourd’hui, la désinformation et la désinformation sont devenues un multiplicateur de force pour exacerber nos pires problèmes en tant que société.

« Des centaines de millions de personnes paient le prix, chaque jour, d’un monde bouleversé par le mensonge. »