Le prince Harry «commence à être lui-même» – La famille royale est exhortée à se préparer au «cauchemar» | Royal | Nouvelles

Prince Harry: Katie Nicholl discute des commentaires de Royal

Au cours du podcast Armchair Expert, le prince Harry s’est ouvert sur la santé mentale, la vie dans la famille royale, la parentalité et son approche des fonctions royales dans les années 20. Certaines de ses remarques les plus fulgurantes montrent que le duc de Sussex «commence à être lui-même» après avoir quitté le cabinet en tant que royal senior, selon Mme Vine.

Rappelant que certains observateurs royaux avaient dans le passé accusé Meghan d’avoir changé le duc de Sussex, Mme Vine a écrit dans le Mail de dimanche: “Je ne pense pas qu’elle soit la seule à blâmer.

«Je crois qu’Harry est tout aussi complice. C’est seulement que nous n’avons jamais vraiment voulu l’accepter parce que dans notre esprit, il est toujours ce jeune garçon tragique aux funérailles de sa mère.

«Mais cet Harry est parti maintenant et l’homme que nous voyons devant nous est une marmite de poisson très différente.

“Loin d’être soumis au lavage de cerveau de Meghan, je pense qu’il commence à peine à être lui-même.”

Prince Harry sur la scène de Vax Live (Image: GETTY)

Le prince Harry semble avoir critiqué les compétences parentales du prince Charles lors de sa dernière apparition publique (Image: GETTY)

Mme Vine a noté qu’Harry avait déjà parlé dans le passé, et en particulier lorsqu’il servait dans l’armée, de sa réticence à être royal.

Cependant, a-t-elle affirmé, lors de sa dernière apparition publique, il a clairement exposé les sentiments envers l’entreprise qu’il entretient depuis des années.

Le déménagement aux États-Unis loin de la famille royale, a ajouté Mme Vine, a peut-être été effectué pour poursuivre le «rêve de liberté» du duc – à un coût élevé pour la Couronne.

Elle a déclaré: «Harry a toujours affirmé qu’il avait démissionné de son poste de royal actif et avait déménagé en Amérique pour protéger sa propre famille.

Le prince Harry et Meghan vivent maintenant en Californie (Image: GETTY)

«Qu’il n’avait pas le choix, que c’était la seule option sensée. Mais si tu me demandes ça n’a rien à voir avec ça.

“Il l’a fait pour réaliser son rêve. Son propre rêve de liberté – qui est en train de devenir le cauchemar ultime de la famille royale.”

S’adressant à l’animateur de podcast, Dax Shepard, le prince Harry a déclaré au début de la vingtaine qu’il ne voulait pas assumer de fonctions royales.

Il a dit: «Au début de ma vingtaine, c’était le cas de ‘Je ne veux pas de ce travail, je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça, regarde ce que ça a fait à ma mère.

Le prince Harry est l’un des huit petits-enfants de la reine (Image: GETTY)

Le prince Harry est apparu dans un épisode du podcast Armchair Expert (Image: GETTY)

«Comment vais-je jamais m’installer et avoir une femme et une famille alors que je sais que cela va se reproduire.

“” Parce que je sais, j’ai vu derrière le rideau, j’ai vu le modèle commercial, je sais comment cette opération se déroule et comment elle fonctionne, et je ne veux pas en faire partie “.”

Seule la thérapie, a-t-il dit, l’aidait à tirer le meilleur parti de sa situation et à utiliser sa position privilégiée pour aider les autres.

Le duc a également comparé la vie dans la famille royale à «un mélange du Truman Show et d’être dans un zoo».

Le prince Harry et Meghan ne sont plus des membres actifs de la famille royale (Image: EXPERT)

Parlant de la représentation des princes et des princesses à la télévision et de sa comparaison avec son expérience, le duc de Sussex a relayé “l’explication la plus étonnante” de Meghan.

Il a poursuivi: “Vous n’avez pas besoin d’être une princesse, vous pouvez créer la vie qui sera meilleure que n’importe quelle princesse.

“Et cela vient de sa propre expérience vécue.”

De plus, il a parlé d’élever ses enfants d’une manière différente de celle de son père, le prince Charles, dans une critique apparente de sa propre éducation.

Prince Harry et Meghan en janvier 2020 (Image: GETTY)

Il a déclaré: «Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mon père. les parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent.”

Les parents, a-t-il dit, devraient essayer d’empêcher ce passage de se produire.

Il a poursuivi: “J’ai commencé à le reconstituer et à aller ‘d’accord, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je sais cela de sa vie, je sais aussi que c’est lié à ses parents, donc ça veut dire qu’il est traité moi la façon dont il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? ‘”