Le prince Harry condamne le rapport sur le scandale de la famille royale

Le prince Harry a récemment condamné ce qu’il appelle un rapport « décevant » et « délibérément » vague du Sunday Times. L’article en question concerne l’ancien assistant du prince Charles Michael Fawcett et le scandale caritatif qui l’entoure. Le départ de Fawcett de son poste de directeur général de la Prince’s Foundation est intervenu après une série de reportages sur la façon dont l’ancien valet de pied de la reine Elizabeth aurait proposé d’obtenir le titre de chevalier et la citoyenneté britannique pour l’homme d’affaires saoudien Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz en échange de dons de charité.

La semaine dernière, une enquête a découvert que l’ancien proche confident de Charles avait travaillé avec des fixateurs pour les nominations et les honneurs entre 2014 et 2018, et le Sunday Times a maintenant suggéré que l’association caritative du duc de Sussex Sentebale a reçu des dons de Mahfouz en 2013 une réunion avec le prince Harry lui-même.

« Il est décevant que le Sunday Times, connaissant tous les faits, ait choisi d’encourager la spéculation en étant délibérément vague pour tenter de créer un lien falsifié entre le duc de Sussex et le scandale CBE, dont il n’avait aucune connaissance ni implication », une déclaration au Times des lectures royales. « Le duc et ses conseillers, ainsi que son organisation à but non lucratif Sentebale, ont rompu leurs liens avec M. Mahfouz et ses associés en 2015, n’acceptant plus de nouveaux dons à Sentebale et mettant fin à tout projet de collecte de fonds au milieu des inquiétudes croissantes concernant les motifs de son Support. »

« Le duc avait prévu une réunion avec ce donateur il y a près de huit ans, ne l’a présenté à aucun membre de la famille royale et a exprimé ses inquiétudes au sujet du donateur », conclut le communiqué. L’enquête de la semaine dernière a également révélé qu' »aucune preuve que les employés ou les administrateurs de la Fondation du Prince étaient au courant de dîners privés » vendus « ou organisés en échange d’argent ».

Un porte-parole de Clarence House a déclaré en réponse au rapport : « Le prince de Galles est reconnaissant aux auditeurs indépendants d’avoir examiné les procédures de la Prince’s Foundation, qui annoncent aujourd’hui une série de conclusions. Il est important pour Son Altesse Royale que les organismes de bienfaisance qui portent son nom fonctionnent selon les normes les plus élevées, conformément aux règles établies par les organismes de réglementation des organismes de bienfaisance. Nous saisissons cette occasion pour renforcer les conseils à ces organismes de bienfaisance, en particulier en ce qui concerne leurs relations avec leurs supporters. »