Le prince Harry coupe une nouvelle figure dans sa dernière apparition alors que la «santé et le bonheur» de Duke font l’éloge | Royale | Nouvelles

in

Des experts royaux ont discuté de la récente apparition du prince Harry lors d’un match de polo caritatif à la Aspen Valley Polo Cup dans le Colorado. Roberta Fiorito et Rachel Bowie, qui sont co-animatrices du podcast royal Royally Obsessed, ont déclaré que le duc avait l’air remarquablement “heureux et en bonne santé”. Harry a participé au match jeudi dernier lors de son premier retour sur le terrain de polo depuis son déménagement aux États-Unis.

Mme Fiorito a déclaré : « À quel point le prince Harry est-il heureux ces jours-ci ?

“Je sais qu’il portait un masque pour de nombreuses séances de photos, mais il est tout simplement génial.

“Il a l’air en bonne santé et heureux et dans un bon endroit.”

Mme Bowie a ajouté: “Je pense que tous les membres de la famille royale sont tellement dans leur élément quand ils font des choses sportives, et en particulier Harry et le polo.”

JUST IN: Meghan Markle et le prince Harry «ne se remettront pas» du snob des soirées de célébrités

L’animateur du podcast a poursuivi: “Il semble vraiment aimer le polo.

“Il y avait ce rapport étrange qui disait qu’il vendait tous ses poneys de polo restés au Royaume-Uni, mais cela montre simplement qu’il aime toujours le polo.

“C’est définitivement une de ses passions.”

Mme Fiorito a répondu : « Il a également réussi à lever 3,5 millions de dollars pour Sentebale.

L’ami de longue date d’Harry et professionnel de polo argentin Nacho Figueras l’a rejoint dans l’équipe de Sentebale.

Après le match, M. Figueras a salué les efforts de collecte de fonds d’Harry sur Instagram : « Quelle chance j’ai de pouvoir vous accompagner dans votre mission de rendre le monde meilleur pour les personnes moins chanceuses que nous.

“C’est votre engagement et votre passion de redonner qui est mon inspiration.

“C’était tellement génial de passer quelques jours avec toi, mon ami.”

Harry a également profité de l’occasion pour annoncer qu’il fait un don de 1,1 million de livres sterling des revenus de ses prochains mémoires à Sentebale.