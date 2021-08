Le prince Harry craignait que la jonglerie dans la vidéo d’anniversaire de Meghan « ait l’air bizarre » .

Le camée de jonglage de Harry est arrivé vers la fin du clip, qui a lancé la nouvelle initiative 40 × 40 de Meghan (Photo: PA/.)

Le prince Harry avait peur d’avoir l’air “bizarre” lorsqu’il a fait une apparition dans la vidéo du 40e anniversaire de Meghan Markle.

Le duc de Sussex a été vu en train de jongler à la fenêtre du manoir du couple à Montecito alors que sa femme plaisantait avec l’actrice Melissa McCarthy la semaine dernière.

Parlant de l’expérience, la star de Bridesmaids a déclaré qu’elle pensait que cela montrait à quel point le couple souvent critiqué “ne se prend pas trop au sérieux”.

Le film a lancé 40 x 40, la nouvelle initiative de Meghan qui encourage les femmes du monde entier à donner 40 minutes de leur temps pour aider une autre femme à reprendre le travail après la pandémie.

Vers la fin, Harry apparaît dans des lunettes de soleil et commence à jongler dans le cadre d’une fausse bobine de bêtisier.

S’exprimant lors de la tournée de presse de son nouveau spectacle Hulu, 9 Perfect Strangers, McCarthy a déclaré: “Elle est [Meghan] faire une chose si incroyable pour fêter ses 40 ans.

‘J’aime juste qu’elle dise:” Oh, que puis-je faire pour faire du bien et aider certaines personnes? ” Eh bien, c’est terriblement gentil.

« Puis arrive Harry et il se dit : « Je peux jongler »… Puis il se dit :« Est-ce que ça va être bizarre si je reste dehors et jongle ? »

« Je me suis dit : « Bizarre d’une manière qui me fera regarder cinq millions de fois ! »

Harry a été vu en train d’essayer d’attirer l’attention avec ses talents de jongleur alors que Meghan parlait avec Melissa McCarthy (Photo: PA)

Meghan a recruté 40 militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux pour participer au projet, notamment la chanteuse Adele, la poétesse Amanda Gorman, Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau et la créatrice de mode Stella McCartney.

McCarthy a félicité le couple pour le travail qu’ils ont accompli depuis qu’ils ont quitté leur emploi en tant que membres de la famille royale.

«Ils étaient si gentils et drôles. Je les trouve juste très inspirantes », a-t-elle déclaré.

«Ils se taillent leur propre vie. Ils se taillent une vie pour leurs enfants.

McCarthy avait des fous rires pendant le tournage du clip (Photo: PA)

Plus : Prince Harry



«La façon dont elle veut célébrer ses 40 ans est d’aider et d’autonomiser d’autres femmes.

« Comment ne vous en sortez-vous pas ? Ils ne se prennent pas au sérieux.

“Elle a dit:” Faisons-le de manière amusante et voyons si nous pouvons recruter plus de gens pour aider plus de femmes à réintégrer le marché du travail… J’étais si heureuse d’en faire partie.’



