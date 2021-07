Le prince Harry craindrait d’avoir une “durée de vie limitée”

Il y a eu beaucoup de drames et de spéculations sur les prochains mémoires du prince Harry (les membres de la famille royale ont vraiment besoin de se calmer), et maintenant un de ses amis est ici en train de dire au Times (via The Sun) qu’Harry est si impatient de faire connaître son histoire. parce qu’il craint d’avoir une “durée de vie limitée”.

“Harry a toujours été si pressé d’avoir un” impact “, car il pense qu’il a une durée de vie limitée avant que le public ne veuille en savoir plus sur George et ses frères et sœurs et il craint qu’après cela, il devienne son oncle. “

Cela survient alors que les autres anciens amis d’Harry à Eton et à l’armée ont exprimé leur inquiétude quant à ce qu’il pourrait écrire à leur sujet. Un vieil ami a déclaré au Daily Mail qu'”il y a une crainte qu’il révèle des détails de sa jeunesse hédoniste, ce qui, selon certains, fera des ravages dans leur carrière et leur vie personnelle”.

Une source a également ajouté: “Si Harry claque l’un de ses anciens copains d’école et militaires dans son nouveau livre, ils se sont engagés à rompre les rangs pour raconter leur histoire.” Cette décision intervient apparemment alors que “des e-mails amicaux sont restés sans réponse, ce qui n’a pas inspiré beaucoup de confiance”.

Juste, euh, pour info, Harry n’a pas laissé entendre qu’il voulait “claquer” qui que ce soit dans ses mémoires. Et tout ce qu’il a dit, c’est ceci :

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de mon la vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. “

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

