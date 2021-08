Le prince Harry de retour au Royaume-Uni avec l’équipe de tournage de Netflix – avec l’intention de rendre visite à la reine | Royale | Nouvelles

Harry prendra le temps de rendre visite à sa grand-mère… Rencontrera-t-il aussi son frère William ? (Image : .)

Le joueur de 36 ans doit passer un week-end dans le Nottinghamshire à la fin de l’année, pour diriger la planification des matchs Invictus des vétérans militaires de l’année prochaine en Hollande.

Il rendra ensuite visite à sa grand-mère, la reine, avant de rentrer chez lui en Californie. On ne savait pas hier soir s’il prendrait également le temps de voir son frère le prince William.

Mais alors qu’il laissera probablement derrière lui sa femme, Meghan, 40 ans, et leurs enfants, Archie, deux ans, et bébé Lilibet, dans leur manoir Montecito de 11 millions de livres sterling, le duc de Sussex ne voyagera pas seul.

Des sources ont déclaré qu’il serait entouré d’une petite équipe de tournage alors qu’il s’adresserait aux participants à Stanford Hall, le centre de réadaptation de l’armée pour les soldats blessés.

L’équipe, employée par Archewell Productions, tournera dans le cadre d’un accord de 100 millions de livres sterling conclu l’année dernière entre Netflix et la Sussex’s Archewell Foundation, pour produire Heart of Invictus, un documentaire sur les jeux.

Il sera réalisé par un documentariste britannique, une équipe déjà créditée d’un Oscar pour leur court métrage Les Casques blancs, et d’un BAFTA pour Virunga, qui se déroule dans le parc national des Virunga au Congo.

Archewell Productions a été formé par le couple l’année dernière pour “utiliser le pouvoir de la narration pour embrasser notre humanité partagée et notre devoir de vérité à travers une lentille compatissante”.

Le prince Harry a rompu tous les liens officiels avec l’armée britannique avec sa décision de quitter ses fonctions royales.

Mais le vétéran, qui a effectué deux tournées en Afghanistan, reste passionné par les Invictus Games qu’il a créés en 2013 après avoir assisté aux Warrior Games similaires aux États-Unis pour les vétérans souffrant de handicaps physiques et mentaux.

Le président de la Fondation Invictus, Lord Sir Charles Allen, a déjà informé le personnel de l’événement du week-end qui façonnera les plans des jeux d’avril.

Hier soir, une source a déclaré: «Le duc de Sussex voudra s’assurer que nous sommes prêts car les derniers matchs ont été annulés à cause de Covid.

« Nous espérons que la situation en avril de l’année prochaine permettra aux jeux de se dérouler comme prévu, en Hollande. Nous comprenons que le duc de Sussex sera accompagné d’une petite équipe de tournage afin de permettre au public de voir le travail acharné qu’implique la planification de ces jeux.

En 2019, la biographe Angela Levin a révélé : « L’une des choses qu’il m’a dite, c’est qu’il était pressé d’apporter des changements et de faire quelque chose de vraiment précieux.

“Parce que, a-t-il dit, ‘Trop tôt, George et Charlotte vont accaparer tous les films’.”

Mais des signes de fatigue du Sussex apparaissent déjà. Un sondage de YouGov a révélé que les cotes de popularité du prince Harry ici ont plongé de 50 points depuis 2017, alors qu’il était le royal préféré de Grande-Bretagne après la reine, à l’avant-dernier – au-dessus du prince Andrew, déchiré par la controverse.

Des recherches distinctes sur Google Trends en ligne, menées par les 10 meilleurs casinos, ont révélé la semaine dernière que Meghan Markle a constaté une diminution de 18,6% des recherches en ligne, tandis que la duchesse de Cambridge a enregistré une augmentation de 50%.

Depuis leur séparation pour la famille royale, le couple s’est lancé dans une série de projets médiatiques lucratifs, notamment un podcast avec le service de streaming audio Spotify ; une série Apple TV+, The Me You Can’t See ; un livre pour enfants intitulé The Bench et une série animée familiale intitulée Pearl.

Le mois dernier, Harry a confirmé qu’il rédigeait un mémoire, écrit par des fantômes par le journaliste et écrivain lauréat de Pulitzer, JR Moehringer, qui serait un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie à ce jour.

L’accord de quatre livres avec Random House vaudrait 40 millions de livres sterling pour le couple.

Les Sussex ont été approchés pour commentaires.