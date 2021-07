Le prince Harry démonte le plan de Diana pour que Duke devienne «l’ailier fiable» de William | Royale | Nouvelles

Harry et William ont suscité l’espoir qu’ils s’étaient réconciliés la semaine dernière lorsqu’ils se sont réunis pour dévoiler la statue commémorative de Diana au palais de Kensington. Les deux frères semblaient détendus en compagnie l’un de l’autre alors qu’ils révélaient la sculpture de leur défunte mère en l’honneur de son 60e anniversaire, et ont surpris les fans en publiant leur première déclaration commune depuis des années. Bien qu’ils aient partagé un verre de champagne et quelques blagues après la cérémonie, Harry est rapidement rentré dans sa nouvelle maison en Californie, aux États-Unis, le lendemain, ce qui rend peu probable qu’ils puissent avoir des pourparlers de paix approfondis.

D’autres rapports ont également spéculé avant le dévoilement que les frères prévoyaient toujours de faire front commun pour l’occasion émotionnelle, de sorte que le projecteur était leur mère et son héritage plutôt que leur rupture personnelle, tout comme ils l’ont fait aux funérailles du prince Philip.

Le retour rapide de Harry chez lui de l’autre côté de l’Atlantique rappelle également à quel point leur vie est vraiment différente après la sortie royale des Sussex – et comment la relation des frères ne serait pas celle que Diana l’envisageait.

Le biographe royal Andrew Morton a allégué : «[Diana would have been] tellement préoccupé par la rupture entre Harry et William.

“La scission acrimonieuse est contre tout ce qu’elle avait prévu pour eux.

“Cela ne faisait pas partie du script.”

S’adressant à Vanity Fair, il a poursuivi: “Elle a toujours vu en Harry l’ailier fiable de William lorsqu’il a assumé la position solitaire et qui donne à réfléchir de souverain.”

Les deux frères ont parlé dans le passé de la façon dont ils sont «uniquement liés» après avoir grandi ensemble sous les projecteurs et avoir subi le traumatisme de la mort subite de leur mère.

Cependant, Harry et son épouse Meghan Markle n’auraient pas apprécié leur position d’acteurs de soutien dans l’ordre hiérarchique royal, selon les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand.

Écrivant dans Finding Freedom, les biographes ont affirmé que la frustration des Sussex envers leur place dans le cabinet avait déclenché leur sortie.

Ils ont allégué: «De plus en plus, Harry était de plus en plus frustré que lui et Meghan aient souvent pris le pas sur les autres membres de la famille.

« Alors qu’ils respectaient tous les deux la hiérarchie de l’institution, c’était difficile lorsqu’ils voulaient se concentrer sur un projet et qu’on leur disait qu’un membre de la famille de rang plus élevé, que ce soit le prince William ou le prince Charles, avait une initiative ou une tournée annoncée au même temps – ils n’auraient donc qu’à attendre.

“Pendant des mois, le couple a essayé d’exprimer ces frustrations, mais les conversations n’ont mené nulle part.”

Le départ du duc et de la duchesse de Sussex du giron royal en mars de l’année dernière et leur déménagement ultérieur aux États-Unis ont signalé que Harry sortait de l’ombre de son frère.

Comme il l’a dit à Oprah Winfrey plus tôt cette année, lui et son frère “sont sur des chemins différents”, et leur relation est “l’espace pour le moment”.

Une source a également déclaré à Vanity Fair que les frères avaient l’intention de « faire un bon spectacle » lors du dévoilement parce qu’ils savaient que le public – et les proches de Diana – les regardaient.

Une autre source a affirmé : « Il faudra beaucoup plus que quelques conversations pour réparer les dégâts qui ont été causés.

“Des amis et certains membres de la famille du côté de Spencer ont essayé d’ouvrir la voie à une réconciliation, mais cela ne semble pas imminent.”

L’ancien attaché de presse royal Dickie Arbiter a déclaré à Vanity Fair: “Elle leur aurait cogné la tête et leur aurait dit de régler le problème.

« La faille n’aurait jamais [become] si mauvais et je pense que Harry serait toujours ici au Royaume-Uni si Diana était encore en vie.

Pourtant, le duc de Sussex semble croire le contraire; il a dit à Oprah qu’il pensait que Diana “l’avait vu venir” et “avait senti sa présence” tout au long de son départ désordonné du cabinet.

“Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” d’Omid Scobie et Carolyn Durand a été publié en 2020 par HarperCollins et est disponible ici.