Le prince Harry dénonce «la cupidité des entreprises et l’échec politique» dans les «pandémies» de Covid et de VIH | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, a célébré hier la Journée mondiale du sida en écrivant une longue lettre ouverte au directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom et à la directrice exécutive de l’ONUSIDA Winnie Byanyima. Le duc de Sussex a rendu hommage au travail de la communauté scientifique, mais a également averti qu’il existait des parallèles frappants entre l’épidémie de COVID-19 et le VIH.

S’exprimant dans une séquence vidéo pour The People’s Vaccine, Harry a déclaré: « C’est une histoire sur la façon dont la cupidité des entreprises et l’échec politique ont prolongé les deux pandémies et ce que nous pouvons faire pour l’arrêter. »

Il a ajouté : « En mettant fin aux monopoles sur les vaccins et en partageant la technologie, les entreprises du monde en développement peuvent également commencer à produire des vaccins Covid. »

Les images présentaient des clips de la défunte mère de Harry, la princesse Diana, et une apparition du duc et de la duchesse de Sussex lors de l’événement Global Citizen Live à New York en septembre.

Harry s’est également inspiré de l’expérience de sa mère dans la lettre ouverte qu’il a écrite.

JUST IN : « Ils doivent livrer ! » Harry et Meghan « donc un coup de pouce » pour protéger l’accord Spotify de 18 millions de livres sterling

Il a affirmé que Lady Diana, qui a cherché à changer la perception du public sur le VIH lorsqu’elle a serré la main d’un homme qui avait contracté le virus sans porter de gant en 1987, serait « profondément reconnaissante » à la communauté scientifique pour le travail qu’elle a accompli. terminé.

Cependant, le duc a ajouté : « Il est temps de tirer les leçons du VIH/SIDA, où des millions de personnes sont mortes inutilement en raison de profondes inégalités dans l’accès au traitement.

« Sommes-nous vraiment à l’aise de répéter les échecs du passé ?

« Tout ce que j’ai appris, de la jeunesse de Sentebale, ne me dit pas.

LIRE LA SUITE: Le lobbying de Meghan s’intensifie – Un assistant de haut niveau travaillant «en coulisses» sur le «problème des animaux de compagnie»

Elle a déclaré : « Ce n’est pas la première fois que les gouvernements des pays riches quittent un problème dès qu’il semble être dans le jardin de quelqu’un d’autre.

« Nous l’avons vu avec le sida, où l’impact transformateur des traitements contre le VIH dans les pays riches a vu l’urgence, la concentration et le financement de la riposte mondiale chuter fortement, et nous commençons à voir la même chose avec COVID-19.

« Nous ne pouvons pas permettre à l’histoire de se répéter. »