Le prince Harry déplore la “ frénésie alimentaire ” des paparazzi chassant Meghan et Archie: “ Folie! ” | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a raconté sa frustration de voir sa vie privée envahie par les fameux vivaneaux de Los Angeles, connus pour se donner beaucoup de mal pour obtenir une photo de célébrités. S’adressant à Dax Shepard sur son podcast «Armchair Expert», Harry, 36 ans, a révélé ce que c’est que de vivre à Montecito, le quartier huppé de Santa Barbara qui est favorisé par les stars.

Il a dit “vivre ici une heure en dehors de Los Angeles, comme si c’était une frénésie alimentaire”.

Et en repensant à mars dernier, lorsque la famille de trois personnes a atterri en Californie, Harry a déclaré: “Nous avons passé les trois premiers mois et demi dans la maison de Tyler Perry et les hélicoptères, les drones, les paparazzi coupant la clôture , comme si c’était de la folie! “

Le petit-fils de la reine, sa femme née aux États-Unis et leur fils Archie sont arrivés dans l’État d’origine de Meghan au printemps dernier alors que la pandémie de Covid se déclarait aux États-Unis.

Ils avaient auparavant séjourné dans une maison isolée sur l’île de Vancouver au large de la côte ouest du Canada pendant qu’ils planifiaient leur avenir en dehors de la famille royale.

Après leur arrivée sous le soleil de Californie, les Sussex ont passé des semaines enfermés dans un manoir appartenant à M. Perry, acteur, réalisateur et producteur.

Le manoir de 12,8 millions de livres sterling est venu avec une équipe de gardes de sécurité, mais il semble même qu’ils n’étaient pas suffisants pour protéger Harry, Meghan et Archie des projecteurs.

L’intérêt du public pour Harry et Meghan était à un niveau record en mars dernier après que le couple ait conclu ses derniers engagements royaux au Royaume-Uni et déménagé à l’étranger pour commencer sa nouvelle vie.

S’adressant aux animateurs de podcast, Harry, 36 ans, a déploré l’invasion de la vie privée de sa famille.

Il a fait valoir qu’il était injuste pour les photographes de suivre les enfants et de prendre des photos d’eux en public simplement parce que leurs parents sont célèbres.

Il a rejeté l’idée que c’est «une saison ouverte et un jeu gratuit» pour que les vivaneaux photographient les familles lorsqu’ils sont en déplacement.

Il a poursuivi: «Il n’y a aucun intérêt public à emmener vos enfants se promener sur la plage, rien.

“Ce ne sont pas des nouvelles.”

L’apparition de Harry sur le podcast intervient quelques jours à peine après que Meghan, 39 ans, ait fait sa première apparition publique depuis l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey en mars.

Le week-end dernier, la duchesse est apparue dans une vidéo de l’événement en ligne VAX Live de Global Citizen pour souligner la nécessité de protéger les femmes au milieu de la pandémie mondiale.

Elle a parlé de sa petite fille, attendue pour juin, en disant: «Mon mari et moi sommes ravis d’accueillir bientôt une fille.

«C’est un sentiment de joie que nous partageons avec des millions d’autres familles à travers le monde.

“Quand nous pensons à elle, nous pensons à toutes les jeunes femmes et filles du monde entier qui doivent avoir la capacité et le soutien nécessaires pour nous faire avancer.”