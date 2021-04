Le prince Harry déroute les experts royaux après avoir annoncé son intention de prendre un «congé» cet été | Royal | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle « prendront tous les deux du temps libre » dans les mois à venir, selon une source proche du couple. La source a déclaré à la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, que le couple souhaitait passer « du vrai temps de qualité ensemble » après la naissance de leur fille cet été. Charlie Rae, qui est l’ancien correspondant royal du Soleil, a simplement remarqué: « Du temps libre après quoi? »

Il discutait de l’actualité avec l’animateur de talkRADIO, Kevin O’Sullivan, ce matin, qui a suggéré à Harry « d’avoir besoin d’être introduit dans le monde réel à un moment donné ».

Ils ont fait remarquer que la nouvelle de « longues vacances » pour le couple survient quelques jours seulement après que Harry ait obtenu deux nouveaux emplois lucratifs en Californie.

M. O’Sullivan a déclaré: « Prince Harry et Meghan, ils ont travaillé si dur qu’ils ont annoncé qu’ils devaient prendre une très longue pause.

« C’est dans le sillage de Harry qui décroche deux nouveaux emplois lucratifs, totalement immérités et bien rémunérés en Amérique. »

JUST IN: L’interview d’Oprah de Meghan et Harry « émotive plutôt que factuelle »

Il a poursuivi: «Il obtient deux emplois et annonce ensuite qu’il prend de longues vacances.

« Quelqu’un a besoin de lui présenter le monde réel à un moment donné, n’est-ce pas? »

M. Rae a accepté, ajoutant: « Absolument! J’ai trouvé ça étrange qu’il ait ressenti le besoin de nous dire qu’il allait avoir du temps libre.

«Mais, vous avez tout à fait raison de demander, du temps libre après quoi?

Bien que son salaire n’ait pas été divulgué, il est entendu que des rôles similaires dans d’autres entreprises de la Silicon Valley peuvent atteindre un salaire à sept chiffres.

Le temps libre de la paire signifierait également se retirer de leurs accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify.

Une source a déclaré à Mme Nicholl: « Ce sera l’été et ils veulent s’assurer qu’ils prennent tous les deux leur congé pour qu’ils passent du temps de qualité ensemble une fois que le bébé arrivera. »

Cela vient après qu’un autre initié a affirmé que Meghan prévoyait de donner naissance à son deuxième enfant dans le confort de leur magnifique manoir de 15 millions de dollars à Montecito, en Californie.