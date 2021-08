Le prince Harry dévoilera «les secrets des murs du palais» lors de la prochaine pop à la tradition de la famille royale | Royale | Nouvelles

Selon un expert royal, le prince Harry couvrira à la fois son histoire personnelle et révélera quelques “secrets derrière les murs du palais” dans ses prochains mémoires. Alors que le duc de Sussex a promis un récit “intime” de sa vie, Mikhaila Friel dit qu’il s’arrêtera avant d’exposer des détails “extrêmement dommageables” par respect pour la reine.

Dans une conversation sur Royally Us, l’animateur Joe Drake a demandé: “Pensez-vous que ce sera plus un révélateur comme certains le disent, ou un peu plus une biographie ennuyeuse qui est un peu plus juste” voici ma vie histoire’ par opposition aux secrets derrière les murs du palais ?”

Le commentateur royal Mikhaila Friel a répondu : « Je pense que nous pouvons probablement nous attendre à un bon mélange des deux.

“Je sais que cela semble déroutant, mais nous devons nous rappeler qu’Harry a beaucoup de respect pour la reine, il est donc très peu probable qu’il y mette quelque chose qui aurait un effet extrêmement dommageable pour la reine ou la monarchie.

“Nous devons nous rappeler que tant d’autres membres de la famille royale ont été impliqués dans des récits ou des biographies sous une forme ou une autre, la princesse Diana a été impliquée dans la sienne, Sarah Ferguson, le prince Charles – ce n’est donc rien que nous n’ayons jamais vu auparavant. être honnête.”

Le prince Harry a annoncé le 19 juillet qu’il publierait ses mémoires via Penguin Random House.

En raison de la sortie des étagères fin 2022, le duc a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

Les mémoires devraient couvrir son enfance, sa carrière à la fois dans l’armée et en tant que royal travaillant, et son nouveau rôle de père et de mari.

Les relations entre le prince Harry et ses proches royaux sont tendues depuis que lui et Meghan Markle ont annoncé qu’ils se retireraient de la famille royale en janvier 2020.

Depuis lors, le duc a mené un certain nombre d’entretiens très médiatisés où il a critiqué sa famille et l’institution royale.

Au cours de l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey, il a déclaré qu’il se sentait “vraiment déçu” par le prince Charles et a qualifié sa relation avec le prince William d'”espace”.

L’interview a provoqué une crise de relations publiques pour Buckingham Palace, car les Sussex les ont accusés d’ignorer la santé mentale de Meghan, de refuser de corriger des articles de tabloïd préjudiciables et d’alléguer qu’un membre de la famille royale avait fait une remarque raciste.

Dans une interview ultérieure pour la série Apple TV+ « The Me You Can’t See », le prince Harry a déclaré qu’il ne serait désormais « jamais contraint au silence » après des années passées à se sentir « piégé » et « contrôlé par la peur ».