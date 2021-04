Le prince Harry devrait rentrer en Angleterre pour la première fois en plus d’un an pour les funérailles du prince Philip ⋆ .

(27 octobre 2018 – Source: . AsiaPac)

Prince Harry et sa femme Meghan Markle a rendu hommage à ce grand-père Prince Philip sur leur site Web de la Fondation Archewell.

Les visiteurs du site reçoivent un message pleurant le prince Philip décédé vendredi à l’âge de 99 ans.

«À la mémoire de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg, 1921-2021», dit la dédicace. «Merci pour votre service… vous nous manquerez beaucoup.»

Par PERSONNES, Harry devrait retourner au Royaume-Uni pour la première fois depuis plus d’un an pour assister aux funérailles. On ne sait pas si Meghan le rejoindra ou restera en Californie. L’ancienne actrice est enceinte du deuxième enfant du couple, une petite fille – attendue cet été.

Le prince Philip laisse dans le deuil sa femme de 73 ans, reine Elizabeth, leur fille Princesse Anne et fils prince Charles, Prince Andrew et Prince Edward.

“C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg”, a déclaré le palais dans un communiqué. «Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

Ils ont poursuivi: «La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.»

Le prince Philip est décédé le 16e anniversaire du mariage du prince Charles avec Camilla, duchesse de Cornouailles.

Le prince Phillip a souffert des années de problèmes de santé, alors la reine, 94 ans, était préparée à sa mort.

«Elle aurait pensé à ce moment à plusieurs reprises, et sa façon de faire serait de rester aussi stable et calme que possible», Charles Anson, ancien attaché de presse de la reine, raconte PEOPLE. «Cela lui vient naturellement à travers son tempérament et son expérience.»

Il ajoute: «Au cours de mes années de travail pour elle, elle était toujours calme, peu importe ce qui se passait. Mais pour tout être humain, c’est un moment très cathartique.