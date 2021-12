Les Le prince Harry dit de quitter votre emploi si vous n’êtes pas heureux… si vous n’aimez pas ce que vous faites. Il accepte d’arrêter de travailler pour des raisons de santé mentale… si vous n’êtes pas heureux, démissionnez. Bien sûr, il parle de son point de vue… (i) réel.

Dans une nouvelle interview avec Fast Company, le prince Harry – qui a quitté son emploi en tant que membre de la famille royale britannique en 2021 – a déclaré que quitter son emploi pendant la pandémie « n’était pas si grave ».

« En fait, c’est un signe qu’avec la conscience de soi vient le besoin de changement », a déclaré l’ancien royal de 37 ans, tout en faisant la promotion de sa startup, BetterUp, axée sur la santé mentale. «De nombreuses personnes dans le monde ont été bloquées dans des emplois qui ne leur apportaient pas de joie, et maintenant elles accordent la priorité à leur santé mentale et à leur bonheur. C’est quelque chose à célébrer. »

Que? que? que? Qu’est-ce que personne ne t’a dit ? Harry… il ne sait pas que beaucoup de gens n’ont pas exactement démissionné de leur emploi… ILS ONT ÉTÉ LICENCIÉS ! M. Duque… ILS N’ONT PAS DE TRAVAIL !!! Ils ont été licenciés des entreprises, car beaucoup ont fermé, ils n’ont pas pu payer leurs dépenses et factures… OMG ! WTF ? Cet homme vit sur un nuage. Comme vous pouvez l’imaginer, les gens lui reprochaient ces commentaires « encourageant les gens à quitter leur emploi si cela ne leur apporte pas de joie ».

Ok, je sais qu’il (de son monde) parle d’une autre situation, d’un autre scénario, mais il semble qu’il ne se rende pas compte du moment où il dit des choses… maintenant juste au moment où il y a beaucoup de gens licenciés de leur travail… .sans emploi, du mal à voir comment ils paient toutes les dettes qui se sont accumulées pendant la pandémie et il y a tant d’entreprises fermées. Mon Dieu !

Mais pour Harry, toutes ces personnes qui « ont quitté leur emploi à cause de la pandémie » ont inspiré un changement bien nécessaire.

« Bien qu’à première vue, il semble que ces dernières années aient mis tous ces problèmes au premier plan, la réalité est que ces luttes et ces problèmes se préparent depuis un certain temps. Nous ne sommes qu’au début de l’éveil de la santé mentale. « . « Ce travail n’a jamais été aussi important parce que les gens y prêtent enfin attention, et une grande partie de cette mission consiste à sensibiliser et à continuer d’être le pionnier de la conversation. »

Harry et sa femme, Meghan Markle, ont démissionné de leurs fonctions en février et ont déménagé en Californie, pour commencer une nouvelle vie avec leurs propres efforts en dehors de la monarchie britannique. Ils ont démissionné de leurs postes à la couronne, ils ont démissionné de leurs emplois dans la monarchie… (sans blague sur les titres, bien sûr) c’était trop de stress et ça ne les rendait pas heureux.

D’accord, disons… une personne qui a de l’argent et qui vit confortablement qui quitte un travail (dont il ne dépend évidemment pas pour vivre) qui le rend malheureux… c’est bien, parfait. Mais un pauvre mortel vivant de son salaire et à peine de quoi payer ses factures ne peut pas se permettre ce luxe… Avouons-le.

Bien sûr, mais comment le prince Harry peut-il être réaliste, étant privilégié dès sa naissance, vivant dans son manoir millionnaire à Montecito, en Californie, où il est payé de grosses sommes d’argent juste pour mettre son masque et dire qu’il fait « partie » de certains défaits entreprise absolument rien. Oh, j’ai l’impression que ce travail me stresse, J’ARRÊTE ! Renoncer à la couronne parce que c’est stressant, ce n’est pas la même chose que de quitter un emploi normal parce que cela ne vous rend pas heureux… omg.

Évidemment, comme il y avait des gens qui lui reprochaient de vivre dans un monde fantastique, d’autres l’ont soutenu en disant qu’il avait tout à fait raison, il faut faire le premier pas quand il s’agit de sa santé mentale, comme quitter la monarchie… parce que ça était très toxique, bien sûr ! Harry Plotter.

Donc, le prince Harry dit de quitter votre emploi si vous n’êtes pas heureux.