Le prince Harry dit que les fans de Diana ont agi comme «ils la connaissaient mieux» que lui | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a fait les commentaires dans The Me You Can’t See: A Path Forward, qui a été publié sur Apple TV aux premières heures de vendredi et a suivi les docuseries pour lesquelles il a fait équipe avec Opray Winfrey. Harry – qui vit en Amérique après avoir quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle – a discuté des difficultés de pleurer un membre de la famille qui était aux yeux du public avec le fils de Robin Williams, Zak.

Zak, dont le père de l’acteur est décédé par suicide en 2014, a déclaré: «De mon côté, il était vraiment difficile de séparer initialement le processus de deuil en privé de celui de partager le deuil avec le grand public.

“Je n’ai vraiment pas eu la chance de me concentrer sur le processus de deuil privé jusqu’à un an et demi après le décès de mon père.”

Harry, dont la mère est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, a ajouté: “Je pense que nous avons beaucoup d’expérience partagée quand vous en parlez … quand vous voyez tant de gens dans le monde pleurer pour quelqu’un, ils se sentent comme s’ils les connaissait mieux que vous de façon étrange parce que vous êtes incapable de vous affliger.

“C’est comme … comment pleurez-vous davantage pour quelqu’un qui était mon parent et je suis incapable de pleurer moi-même?”

Harry a retrouvé Winfrey pour l’épisode spécial après la sortie de leur série documentaire, The Me You Can’t See, vendredi dernier.

Le duc a également repris un point soulevé par Jo Robinson, responsable de la recherche sur la prévention du suicide à Orygen, sur l’importance de parler ouvertement du suicide et de l’automutilation.

Elle a dit qu’une telle communication aide à donner une voix à quelque chose qui est “terriblement pénible et terriblement effrayant pour eux de parler”.

Harry a déclaré: “Je pense que c’est tellement intéressant parce que beaucoup de gens ont peur d’être les destinataires de cette conversation (sur le suicide) parce qu’ils n’ont pas l’impression de disposer des bons outils pour pouvoir donner les bons conseils mais ce que vous dites, c’est que vous êtes là.

Il a déclaré: «Je crois encore plus que le changement climatique et la santé mentale sont deux des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés et, à bien des égards, ils sont liés.

«La ligne de connexion concerne notre bien-être collectif et lorsque notre bien-être collectif s’érode, cela affecte notre capacité à être les gardiens de nous-mêmes, de nos communautés et de notre planète en fin de compte.

«Nous devons créer une culture plus solidaire les uns pour les autres, où les défis n’ont pas à vivre dans l’obscurité, où la vulnérabilité est saine et encouragée et, bien sûr, où la santé physique et mentale peut être traitée de manière égale parce qu’elles ne font qu’un.

L’actrice Glenn Close a également figuré dans l’épisode spécial et a parlé de l’impact du coronavirus sur son bien-être.

Elle a dit à Harry et Winfrey: “Cela a directement affecté ma santé mentale. Cela m’a aidé d’avoir un chien.

“Je pense – et j’y pensais aujourd’hui – que nous avons traversé une période incroyable et sans précédent maintenant. Pour moi, je pense que c’est un changement aussi important dans le monde que l’était le 11 septembre.

“Nous sommes maintenant dans un monde en transformation. Il nous faudra un certain temps pour être en mesure de nous expliquer ce que cela a eu pour nous en tant qu’individus.”

Toute personne ayant besoin d’un soutien émotionnel confidentiel peut appeler les Samaritains gratuitement au 116123 ou leur envoyer un courriel à josamaritans.org.