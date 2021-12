Le prince Harry dit que vous devriez quitter votre emploi si vous n’êtes pas satisfait

Le prince Harry a quelques conseils à partager pour ceux qui sont comblés par leur travail. Lors d’une interview avec le magazine Fast Company, Harry a parlé de l’importance d’apprécier son travail, expliquant que cela peut avoir un effet négatif sur votre santé mentale si vous n’êtes pas satisfait de ce que vous faites. Bien sûr, le royal a suivi ses propres conseils en 2020 lorsque lui et son épouse Meghan Markle ont pris du recul par rapport à leurs rôles de membres actifs à temps plein de la famille royale britannique.

Harry aurait déclaré au point de vente, tout en faisant la promotion de sa startup, BetterUp, que les démissions pendant la pandémie « ne sont pas toutes mauvaises ». Il a poursuivi, selon Page Six, « En fait, c’est un signe qu’avec la conscience de soi vient le besoin de changement. » Le duc de Sussex regarde du bon côté en ce qui concerne les démissions massives qui ont eu lieu au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours. Le prince a ajouté : « De nombreuses personnes dans le monde ont été bloquées dans des emplois qui ne leur apportaient pas de joie, et maintenant elles accordent la priorité à leur santé mentale et à leur bonheur. C’est quelque chose à célébrer. »

Harry a déclaré que l’augmentation du nombre de personnes démissionnant de leur emploi afin de se mettre en premier est un grand signe qu’un changement culturel est en cours. Il a également déclaré que cette tendance était attendue depuis longtemps, expliquant que même si ces problèmes ont été « mis au premier plan » ces dernières années, « la réalité est que ces luttes et ces problèmes se préparent depuis un certain temps. Nous » Nous ne sommes qu’au début de l’éveil de la santé mentale. » Harry est plus que prêt à faire partie de cet éveil, en particulier après avoir rejoint BetterUp, une startup axée sur la santé mentale, en tant que CIO plus tôt cette année. Il a poursuivi en disant à propos du sujet : « Ce travail n’a jamais été aussi important parce que les gens y prêtent enfin attention, et une composante importante de cette mission consiste à sensibiliser et à continuer à amorcer la conversation. »

Harry et Markle ont exprimé leurs raisons de quitter la famille royale au début de 2020. Le couple s’est engagé dans une interview avec Oprah Winfrey plus tôt cette année, au cours de laquelle la duchesse de Sussex a expliqué que le traumatisme qu’elle a vécu alors qu’elle était à temps plein membre de la famille a eu un impact majeur sur sa santé mentale. Depuis qu’ils ont quitté le Royaume-Uni, Harry et Markle ont planté leurs racines en Californie, où ils vivent avec leurs deux enfants, Archie et Lili.