Le prince Harry dit qu’il était «prêt à prendre de la drogue» pour surmonter le chagrin de la mort de Diana | Royal | Nouvelles

Harry a décrit avoir traversé une période très difficile entre 28 et 32 ​​ans et a dit qu’il était “prêt à boire … prêt à prendre de la drogue” pour faire face à son traumatisme.

«J’étais juste partout mentalement», dit-il.

«Chaque fois que je mets un costume et une cravate … je dois jouer le rôle et aller,« bien, face à face », me regarder dans le miroir et dire« allons-y ».

«Avant même de quitter la maison, je transpirais.

“J’étais en mode combat ou vol.”

Il a ajouté: “J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir ce que je ressentais.”

Le duc a décrit une consommation excessive d’alcool le week-end, se rappelant comment il avait bu une semaine d’alcool en seulement deux jours.

Il a dit qu’il ne l’avait pas fait pour le plaisir mais “pour masquer quelque chose”.

Le prince a de nouveau fait la une des journaux cette semaine après avoir qualifié le premier amendement américain de “dingue”.

Il a fait le commentaire en discutant avec Dax Shepard et la co-animatrice Monica Padman sur le podcast Armchair Expert.

Le premier amendement américain protège, entre autres, la liberté d’expression, de presse et de réunion.

Cependant, Harry a admis à ses animateurs de podcast qu’il trouvait certains aspects perplexes.