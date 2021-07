Le prince Harry doit accepter la « dure réalité » d’être une « non-entité » lorsque Charles est roi | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont quitté le cabinet en mars 2020 mais malgré leur souhait d'”une vie plus paisible” sont restés fermement sous les projecteurs. Les Sussex ont tiré sur la maison royale lors de leur entretien avec Oprah Winfrey en mars et ont depuis fait face à des appels pour être déchus de leurs styles de RHS et de leurs titres royaux.

Suite aux nouvelles, Harry doit publier un mémoire révélateur sur sa vie l’année prochaine, il y a un nouveau débat sur la question de savoir s’il devrait complètement perdre son statut royal.

Alors que la reine a maintenu que Harry et Meghan restent des membres très appréciés de la famille royale malgré les récents drames, il y a des spéculations que son père, le prince Charles, 72 ans, pourrait choisir de retirer ses titres une fois qu’il sera roi.

Express.co.uk a demandé à un expert constitutionnel d’expliquer le processus par lequel Charles pourrait dépouiller le duché du Sussex de Harry et d’expliquer s’il pourrait ou non perdre sa place dans la ligne de succession.

L’universitaire Iain MacMarthanne a déclaré à Express.co.uk: “Le duc de Sussex s’est retiré de ses fonctions royales officielles, s’installant en Amérique du Nord, pour protéger sa vie privée et son indépendance financière.”

L’expert a ajouté: “Dans la poursuite de la même chose, il a maintenant beaucoup parlé de problèmes personnels et familiaux.

“Une conséquence peut-être imprévue de ses actions a entraîné, dans certains milieux, des appels pour qu’il soit déchu de ses titres et retiré de la ligne de succession.

“Cela, à son tour, a mis en lumière l’ambition de longue date du prince Charles pour une monarchie allégée, après son adhésion.

“Ceux-ci constituent trois fils et arguments assez distincts, mais ils sont devenus confusément enchevêtrés, en raison du comportement perçu du prince Harry.”

Charles aura le pouvoir de retirer les titres et le style de Harry “d’un coup” lorsqu’il sera roi.

M. MacMarthanne a expliqué: “En ce qui concerne les styles et les titres, la reine est libre de dépouiller quiconque de son titre royal et de sa pairie.

“Lorsque le prince Charles hérite du trône, il hérite également du même droit.

“En conséquence, par un accident vasculaire cérébral, que ce soit de la main d’Elizabeth II ou d’un futur roi Charles, SAR le prince Henry, duc de Sussex, comte de Dumbarton et baron Kilkeel, pourrait rapidement se retrouver en train de devenir simple et ordinaire M. Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor.”

Le prince Charles retirera-t-il ses titres à Harry lorsqu’il sera roi ?

M. MacMarthanne a déclaré que les spéculations sur les actions futures de Charles concernant les titres de Harry étaient “inutiles”, mais a fait valoir que la manière “malveillante” dont le titre de la princesse Diana avait été retiré après leur divorce pourrait l’empêcher de répéter l’histoire.

L’expert a déclaré: “La spéculation est inutile quant à savoir si cela se produira ou non.

“Une chose peut cependant être gardée à l’esprit, la destitution officielle de SAR de Diana, princesse de Galles, après son divorce, a été considérée comme un acte mesquin et malveillant et non comme un acte que l’on chercherait activement à répéter.”

Qu’en est-il de la ligne de succession?

Bien qu’il ait le pouvoir de dépouiller Harry de sa pairie de Sussex lorsqu’il est roi, Charles ne peut pas retirer son fils de la ligne de succession car ce pouvoir appartient uniquement au Parlement, a expliqué M. MacMarthanne.

Harry reste sixième en ligne du trône malgré avoir quitté la vie royale et ses enfants Archie et Lilibet sont actuellement septième et huitième en ligne.

M. MacMarthanne a déclaré: “Sur la question de retirer le prince Harry et ses héritiers de la ligne de succession, seul le Parlement, par une loi du Parlement, peut modifier la succession telle qu’elle est actuellement prévue par la loi.”

Comme le roi Charles devrait encore donner la sanction royale au processus parlementaire.

M. MacMarthanne a ajouté: “Ni la reine ni un futur roi Charles n’auraient de rôle à jouer dans cette affaire, à part devoir donner la sanction royale à la fin du processus.”

Qu’est-ce qu’une « monarchie allégée » ?

Il est entendu depuis longtemps que Charles souhaite réduire le nombre de membres de la famille royale en activité et créer une monarchie allégée lorsqu’il est roi.

A propos des plans annoncés, M. MacMarthanne a déclaré: “Le prince Charles souhaite depuis longtemps avoir une monarchie allégée, s’assurant que ce n’est pas un fardeau financier pour l’État et libérant ceux qui ne sont pas directement successifs d’avoir une vie privée.

“À cette fin, il est supposé que les membres de la famille royale actifs seraient limités au monarque, à leur conjoint, à l’héritier et à leur famille.

“Tous les autres membres de la famille seraient alors libres de mener une vie privée suivant leurs propres carrières et intérêts.”

Bien que l’on pense que Harry faisait partie des plans de Charles avant qu’il ne quitte la vie royale, il ne devrait plus y figurer.

M. MacMarthanne a expliqué: “À l’origine, on pensait que le prince Harry figurait dans les plans du prince Charles avant sa retraite d’être un royal actif.”

Harry est une “non-entité”

L’universitaire a qualifié le débat autour des titres de Harry de “émotionnel et chargé” et a affirmé que le prince deviendrait probablement une “non-entité” alors que ses années loin de la firme s’accumulaient.

Il a déclaré: « Tout ce débat est devenu émouvant et chargé et, par conséquent, l’objectif de la conversation est devenu déplacé.

“La dure réalité est que le prince Harry se verra glisser encore plus loin dans la succession au cours de sa vie.

“C’est peut-être un membre très apprécié de la famille, un homme d’affiche des médias, mais en termes institutionnels monarchiques, il est désormais une non-entité, il aura la chance d’en faire une note de bas de page dans l’histoire.

“Il est la princesse Margaret et le prince Andrew de sa génération.”