Le prince Harry écrit un livre sur ses mémoires “totalement vraies”

Après tant d’années à voir sa vie racontée dans les médias, le prince Harry veut raconter sa version. “Heureux que les gens lisent un récit de première main de ma vie c’est exact et totalement véridique», a-t-il déclaré dans ce communiqué. “Je suis profondément reconnaissant de l’opportunité de partager ce que j’ai appris tout au long de ma vie jusqu’à présent.”

De plus, Harry et Meghan Markle ont assuré qu’elle avait été réduite au silence par l’institution. C’est donc l’occasion que vous saisissez pour raconter ce qui s’est passé de votre point de vue. Dans l’interview avec Oprah, le couple a déclaré que Meghan s’était vu refuser de l’aide au milieu d’une crise de santé mentale et qu’un membre de la famille royale avait exprimé “des inquiétudes et des conversations sur la façon dont la peau peut être foncée”. [de Archie] quand il est né”.