Le prince Harry écrit une lettre déchirante qui rendrait Diana fière | Royale | Nouvelles

Le prince Harry a écrit une longue lettre ouverte adressée à Tedros Adhanom, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA, le programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. Dans ce document, le duc de Sussex a reconnu l’importance de la Journée mondiale du sida, qui marque cette année le 40e anniversaire depuis que les premiers cas de sida ont été signalés.

La lettre ouverte rend hommage à la communauté scientifique qui a travaillé pendant des décennies pour trouver un remède contre le VIH.

Il disait : « En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous reconnaissons les 40 ans qui ont façonné la vie de beaucoup.

« Nous honorons ceux dont la vie a été écourtée et réaffirmons notre engagement envers une communauté scientifique qui a travaillé sans relâche contre cette maladie.

« Ma mère serait profondément reconnaissante pour tout ce que vous défendez et avez accompli.

« Nous partageons tous cette gratitude, alors merci. »

La princesse Diana était notoirement en première ligne dans les années 1980 et 1990 dans le but de briser la stigmatisation subie par les personnes touchées par le VIH et le sida.

En 1987, la princesse de Galles a envoyé un signal fort au monde en serrant la main d’un homme atteint du VIH.

Ce jour-là, le royal ouvrait la première unité britannique spécialisée dans le VIH/sida à l’hôpital Middlesex de Londres.

Au plus fort de la pandémie de sida, Diana a déclaré franchement : « Le VIH ne rend pas les gens dangereux à savoir.

« Vous pouvez leur serrer la main et leur faire un câlin. Dieu sait qu’ils en ont besoin.

« De plus, vous pouvez partager leurs maisons, leurs lieux de travail, leurs terrains de jeux et leurs jouets. »

