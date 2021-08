Le prince Harry « énervé » après que Meghan Markle ait été snobée de la liste des invités de la cérémonie de Diana en 2017 | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a été exclue de la réunion privée à Althorp House à Northampton en 2017 qui a eu lieu pour célébrer la vie de la princesse Diana. La famille royale a célébré la vie de la princesse Diana tout au long de 2017 pour marquer le 20e anniversaire de sa mort.

Bien que l’événement se soit produit avant que Harry et Meghan ne soient fiancés, la nouvelle de leur parade nuptiale était déjà connue du public.

La commentatrice Daniela Elser a déclaré sur news.com.au : “La famille avait prévu un service privé pour le 1er juillet afin de consacrer à nouveau sa tombe.”

“Sur la liste des invités figuraient non seulement William et Kate, mais leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, les frères et sœurs de Diana, Earl Spencer, Lady Sarah McCorquodale et la baronne Fellowes et (qui d’autre ?) l’archevêque de Cantorbéry.

« Vous avez remarqué qu’il manque un nom ?

«Bien qu’elle ait, selon le Daily Mail, voyagé de Toronto à Londres, Meghan n’était pas là.

« À l’époque, la situation a été présentée comme n’ayant pas été considérée comme « appropriée » pour elle d’assister au service.

“Harry aurait vu les choses différemment. Très différemment.”

Au moment de la cérémonie, le Mail a rapporté: “Un Harry bouleversé a parlé à Meghan des” avertissements “de sa famille et un sentiment très précis de” nous contre le monde “est devenu ancré.”

LIRE LA SUITE: Le passé hollywoodien de Meghan Markle « a frappé la famille royale comme un ouragan »

Le couple s’est retiré de ses fonctions de membres de la famille royale au début de 2020.