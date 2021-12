Le prince Harry envoie une lettre émouvante à la famille d’un vétéran qui s’est suicidé

Le prince Harry a peut-être été déchu de ses titres militaires après avoir démissionné de ses fonctions royales supérieures l’année dernière, il se soucie toujours de la vie des vétérans militaires, y compris ceux qui ont servi avec lui en Afghanistan. Plus tôt ce mois-ci, les parents de Nathan Hunt, qui a servi avec le duc de Sussex et s’est suicidé en 2018, a partagé une lettre de Harry qui souhaitait pouvoir les aider à obtenir le nom de leur fils sur le mémorial national des forces armées du Royaume-Uni. Cependant, Harry avait le cœur brisé de ne pas pouvoir aider les parents de Hunt.

Dans la lettre à Maria et Derek Hunt, Harry a écrit qu’il pourrait aider « si j’avais été dans le même rôle que j’étais autrefois », ont déclaré les Hunts au Sunday People. Harry les a remerciés de lui avoir écrit au sujet de leur sort, ajoutant que c’était un honneur de servir avec Hunt. Les parents de Hunt ont essayé de faire ajouter son nom au mémorial des forces armées, mais les responsables ont refusé, même si Hunt était un adjudant en service à sa mort.

« Je compatis profondément à ce que votre famille traverse et j’aimerais donc pouvoir vous aider formellement, si j’avais été dans le même rôle que j’étais autrefois », a écrit Harry aux parents de Hunt. Il a dit qu’il se souviendra toujours de Hunt comme d’un héros. « Le deuil peut être un chemin long et pénible. S’il vous plaît, sachez que vous et votre famille restez dans mes pensées », a écrit Harry.

Harry et Meghan Markle ont rencontré les Hunts en 2018 lors d’une cérémonie commémorative de la Première Guerre mondiale. Ils ont tous les deux dit aux Hunts qu’ils étaient désolés pour la mort de leur fils et Harry a serré Maria dans ses bras. Derek a déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à une réponse de Harry, mais après avoir déjà parlé au Sunday People de leurs efforts, le bureau de Harry leur a dit d’attendre une lettre bientôt.

« Je pense que la lettre montre à quel point Harry se souciait de Nathan. Il a décrit Nathan comme un héros et je pense qu’il est très sympathique à notre cause d’essayer d’obtenir le nom de Nathan sur le mémorial », a déclaré Derek au Sunday People. Derek a ajouté plus tard: « Je sais qu’il a eu des moments difficiles au Royaume-Uni, mais je m’en moque. Vous pouvez voir dans la lettre que Harry se soucie toujours des forces armées et s’il le pouvait, il utiliserait son influence pour aider à obtenir le nom de Nathan sur le mémorial. »

Harry et Hunt ont servi ensemble en Afghanistan en 2008 dans le cadre d’une équipe de recherche de bombes. Hunt est décédé à Lincoln, en Angleterre, le 2 janvier 2018. Il avait 39 ans et était adjudant du Royal Engineers au moment de son décès. Ses parents se sont battus pour que le nom de Hunt soit ajouté au mémorial, mais les responsables de la défense ont fait valoir que la mort de Hunt n’était pas liée à son service militaire. « Je ne veux pas que Nathan soit oublié », a déclaré Derek au Sunday People. « Je veux que sa fille puisse visiter le mur, voir son nom et dire : ‘C’est mon papa.' »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.