Le prince Harry est allé voir la reine pour « bénir » le nom de Lilibet mais pas pour obtenir une autorisation formelle | Royale | Nouvelles

Les amis du prince Harry ont déclaré que le duc avait demandé la bénédiction de Sa Majesté pour utiliser le surnom avant l’annonce de la naissance du bébé. Cependant, un nouveau rapport a suggéré qu’il ne lui avait pas officiellement demandé la permission. L’expert royal Russell Myers a déclaré que des sources lui avaient dit que le prince Harry et Meghan Markle n’avaient pas demandé l’autorisation formelle de la reine d’utiliser son surnom, Lilibet.

Mais, le couple aurait informé le monarque en privé avant d’annoncer son arrivée au monde.

Écrivant dans le Daily Mirror, M. Myers a déclaré: “Des sources ont confirmé que Harry et Meghan n’avaient pas demandé l’autorisation formelle de la reine d’utiliser le surnom, mais ils l’ont informée en privé avant d’annoncer son arrivée au monde.”

Selon une autre experte royale Katie Nicholl, le duc de Sussex a demandé la bénédiction de la reine avant de donner à sa fille le surnom d’enfance du monarque.

Le prince Harry aurait déclaré à ses amis qu’il avait demandé la bénédiction de sa grand-mère la reine avant de donner le nom de Lilibet à sa fille.

Il a été rapporté que le duc de Sussex n’avait pas prévenu le palais à l’avance de la décision de nommer la fille du couple, Lilibet.

Le prince Harry et Meghan Markle ont déclaré dimanche que leur fille s’appellerait Lili, ce qui, selon la biographe de la reine, Sally Bedell Smith, est un compromis satisfaisant.

Mme Bedell Smith a déclaré: «Demander la permission de la reine pour le nom serait conforme à la tradition royale.

«Je sais que lorsque le duc et la duchesse d’York, plus tard George VI et la reine Elizabeth, ont proposé de nommer leur deuxième fille Ann Margaret, le roi George V et la reine Mary se sont opposés à ‘Ann’.

“Cela a ensuite conduit le couple à s’installer sur Margaret Rose.”

Le biographe royal Bedell Smith a déclaré qu’utiliser le nom “Elizabeth” aurait été plus approprié.

Elle a déclaré: «Harry et Meghan auraient pu rendre à la reine un hommage beaucoup plus digne en appelant leur fille du nom propre de son arrière-grand-mère, Elizabeth.

«Ils auraient encore mieux fait d’appeler le bébé Diana Elizabeth.

“Personne n’aurait pu s’y opposer.

“En fait, rendre hommage à la défunte grand-mère du bébé de cette façon aurait été largement applaudi.

“Je m’attendrais à ce que le choix ne se soit pas bien passé dans les cercles royaux.

“C’est une chance qu’Harry et Meghan aient dit dès le départ qu’ils appelleraient leur fille ‘Lili’.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé dimanche dans un communiqué : “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.

“Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel de l’hôpital Santa Barbara Cottage.

“La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison.”