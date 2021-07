Le prince Harry est de bonne humeur alors qu’il craque sur une blague “pouvez-vous le voir” lors du dévoilement de la statue de Diana | Royale | Nouvelles

Roberta Fiorito, créatrice et écrivaine du podcast Royally Obsessed, a déclaré qu’elle avait attrapé la boutade qui l’avait fait rire. Depuis que la cérémonie de dévoilement a eu lieu sous les restrictions de Covid, les participants ont dû observer une distanciation sociale.

Seuls 14 invités ont assisté au dévoilement privé le 1er juillet, le palais de Kensington le décrivant comme un « petit événement et un moment très personnel pour la famille ».

Lorsque le duc de Sussex a dévoilé la statue en l’honneur de sa mère, décédée en 1997, Mme Fiorito l’a vu demander à ses tantes et à son oncle: “Pouvez-vous le voir de si loin?”

Mme Fiorito a déclaré dans son podcast qu’elle avait inspecté les séquences vidéo de l’événement pour comprendre ce que le prince Harry avait dit.

“J’ai lu sur les lèvres quand Harry met ses mains sur sa bouche et il dit : ‘Pouvez-vous le voir de si loin ?’ crier à ses tantes et à son oncle », a-t-elle déclaré.

Alors que la relation entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge reste distante, Mme Fiorito était ravie de voir le prince Harry avec les frères et sœurs de Diana.

“Harry est tellement heureux de voir ses tantes et ses oncles, ce que j’ai trouvé vraiment mignon. Le moment de tante fière de Lady Jane et Lady Sarah était vraiment adorable », a-t-elle déclaré.

“Cela m’a vraiment fait réfléchir à l’influence de Charles Spencer, Sarah et Jane sur la vie des frères.

«Ils sont clairement si proches et ont une véritable affection et un lien et je suis juste curieux de savoir quelle a été leur influence sur la relation de William et Harry au cours de la dernière année et demie… parce qu’ils sont définitivement proches.

“Je pense qu’il doit y avoir eu une sorte de conversation sur bébé Lilibet parce qu’il y a un moment où l’une de ses tantes met les deux mains sur son visage, sur ses joues, et sourit à Harry, et c’est comme, ‘Il vient de lui dire quelque chose à propos de sa nouvelle petite fille qui la fait rayonner ». C’était tellement agréable de les voir interagir.