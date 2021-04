Le prince Harry est impliqué dans une “ tragédie potentielle ” avec William avant les discussions de confrontation avec Charles | Royal | Nouvelles

Funérailles du prince Philip: le prince Harry est assis seul dans une chapelle

Le Commonwealth s’est arrêté pour se souvenir de la vie et des œuvres du prince Philip samedi, alors que des millions de personnes à travers le monde regardaient ses funérailles télévisées. Avec 30 personnes présentes, la cérémonie était en contraste frappant avec d’autres funérailles royales – en particulier pour un membre du cabinet qui avait frappé un ton avec plusieurs des milliers de personnes qu’il a rencontrées. Mais parmi les sous-intrigues des funérailles et de la préparation de l’événement, il y avait la rupture signalée entre Harry et William, quelque chose qui s’est aggravé les années précédentes.

La dispute a semblé plonger dans de nouvelles profondeurs, en particulier après qu’Harry ait dit à la star de la télévision américaine Oprah Winfrey comment William et Charles étaient «piégés» dans leurs rôles au sein de la monarchie le mois dernier.

Les tensions se sont approfondies alors que les détails d’un appel entre Harry et William sont apparus après l’interview, le duc de Cambridge craignant que leurs conversations ne soient plus jamais privées.

Après son entretien, William aurait parlé avec Harry, mais Gayle King, animatrice de talk-show et amie des Sussex, a allégué que les conversations n’étaient pas productives.

Cela a conduit une source proche de William à avouer que le futur monarque craignait “que tout ce qu’il dit à son frère soit diffusé à la télévision américaine”.

Le prince Harry est impliqué dans une “ tragédie potentielle ” avec William avant que Charles ne parle de confrontation (Image: GETTY)

Le prince Harry parle au prince William lors des funérailles du prince Philip (Image: SKY)

On ne sait pas quand la prétendue dispute entre les ducs a commencé, mais l’historien Robert Lacey a soutenu qu’il appartenait à Charles de guérir la blessure, ce qu’il devrait faire aujourd’hui.

S’exprimant l’année dernière, M. Lacey a déclaré à US Weekly que Charles était “la personne évidente pour créer ou encourager leur réconciliation”.

Il a poursuivi: «Il n’est pas entré dans l’image comme nous le savons jusqu’à présent …[but] c’est un canal possible pour la réconciliation.

«J’espère plutôt que dans les coulisses, Charles est en train de réparer les clôtures [and] construire les ponts.

JUST IN: William et Harry se retrouvent dans le chagrin alors qu’ils allongent leur grand-père pour se reposer

Funérailles du prince Philip: Harry, William et Kate en conversation (Image: SKY)

M. Lacey a fait valoir que la relation des frères et sœurs était presque irréparable et a écrit dans le livre de 2020 Battle of Brothers: «Les deux frères ont été endommagés par leur éducation; tous deux ont réagi en trouvant des solutions différentes.

“Il y a tellement de douleur et de traumatisme dans cette histoire, qui remonte au début.”

Il a ajouté que si les deux ne pouvaient pas se réunir, cela deviendrait une «tragédie potentielle» pour Harry et William, ajoutant: «Cela se compare à l’abdication d’Edward VIII en 1936 et à la mort de la princesse Diana en 1997.

«C’est de cette échelle. Et c’est un défi qui n’a pas encore été résolu. »

Le prince Harry aux côtés de Meghan Markle alors qu’il était membre du cabinet (Image: GETTY)

Cependant, les deux frères semblaient mettre leur rupture de côté en marquant les funérailles de leur grand-père, le duc d’Édimbourg.

Ils ont été vus en train de bavarder après les funérailles, aux côtés de l’épouse de William, Kate, duchesse de Cambridge.

Harry est revenu des États-Unis la semaine dernière et s’est rendu seul au Royaume-Uni, car Meghan Markle a été informée de ne pas voyager en raison de sa grossesse.

Une source a affirmé que pendant qu’il était au Royaume-Uni, Harry avait été inscrit au crayon dans le journal de Charles afin que le couple puisse passer du temps ensemble avant de retourner à Los Angeles.

Nouvelles royales: On ne sait pas quand la rupture entre Harry et William a commencé (Image: GETTY)

Selon MailOnline, la source a déclaré: “Il a été dit que Charles se promènerait dans Windsor avec Harry pour regarder certains des hommages et passer du temps ensemble.”

Pourtant, ces derniers temps, les frères n’ont pas été en bons termes.

Les allégations de rupture de la relation sont intervenues après que les remarques faites par William à propos de Meghan soient apparues dans le livre de 2020, “ Finding Freedom ”, mais M. Lacey a fait valoir que les retombées auraient pu commencer des années auparavant.

Résidences royales (Image: EXPRESS)

Il a fait valoir lors d’une interview de Good Morning America l’année dernière que “cette histoire remonte à l’âge de six ou sept ans”, une époque où William “commence à devenir plus sérieux”.

Comme William est “conscient qu’il sera roi”, M. Lacey a noté que cela signifiait “Harry est allé dans la direction opposée”.

Il a ajouté: “Il y a un sens, je pense, dans lequel William pourrait être critiqué pour avoir fait échouer Harry. Cela convenait si bien au grand frère d’avoir le gars qui portait toujours le blâme.

“Les deux quand ils étaient adolescents – et maintenant.”