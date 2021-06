Le prince Harry est invité à renoncer volontairement à TOUS les titres royaux alors que Duke fait face à une pression croissante | Royale | Nouvelles

Les lecteurs ont voté dans notre sondage en ligne pour savoir si le duc de Sussex – qui a quitté ses fonctions royales et a déménagé en Amérique avec Meghan Markle – devrait se porter volontaire pour renoncer à ses titres royaux à la lumière de la pétition. Un nombre stupéfiant de 98 pour cent des répondants (9 051 personnes) ont dit oui, tandis que seulement deux pour cent (143) n’étaient pas d’accord. Quelque 23 électeurs ne savaient pas.

Commentant ce site, un lecteur a insisté : « Oui absolument.

Un autre a écrit : “Ils veulent être des roturiers. Faites-en des roturiers.”

Un troisième a déclaré: “Bien sûr qu’il devrait et elle devrait aussi, mais ils ne le feront pas parce que vous ne pouvez pas échanger sur un nom et un rang si vous ne les avez plus!”

Un autre a fulminé: “Il ne devrait pas avoir le choix, supprimez simplement les titres.”

Un autre a ajouté: “Mieux vaut le dépouiller publiquement de ses titres.”

Notre sondage intervient alors qu’une pétition de l’auteur royal Lady Colin Campbell appelant à ce que Harry mette ses titres en veilleuse a reçu plus de 50 000 signatures depuis son lancement il y a deux semaines.

Lady C a insisté sur le fait que cette décision libérerait le petit-fils de la reine des “contraintes diplomatiques, politiques et constitutionnelles qui font inévitablement partie du rang royal”.

La pétition dit: “Le but est d’inviter le prince Harry à demander volontairement à la reine de mettre son style, ses titres et son rang royaux en suspens, le libérant ainsi des contraintes diplomatiques, politiques et constitutionnelles qui font inévitablement partie du rang royal, et le libérant davantage des conflits constitutionnels que ses convictions créent, avec toutes leurs implications au pays et à l’étranger, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique, où ses convictions articulées sont en conflit ouvert avec les principes acceptés à la fois par le Constitutions britannique et américaine.

« En tant que simple citoyen, sans rang, style ou titre royal, il pourra se livrer à ses convictions personnelles, comme c’est le droit de tout citoyen privé, sans que cela puisse en résulter la possibilité de porter atteinte à l’institution de la monarchie ou aux relations entre amis pouvoirs, et sera libre d’articuler des croyances, aussi répréhensibles soient-elles, sans les retombées qui sont par ailleurs inévitables tant qu’il possède le statut royal.

« Son invitation au Souverain, étant de son plein gré, résoudra des conflits qui seraient autrement inévitables, et lui permettra d’avoir le mérite d’avoir placé les intérêts nationaux et internationaux avant les siens, personnels, dans le processus qui l’a mené respect dont il ne jouira pas autrement.”

Lady C a également déclaré au Daily Star : “Je l’ai commencé parce que je pense que c’est la bonne chose à faire.

“J’ai parlé à des gens, beaucoup de gens, qui pensent que c’est la bonne chose à faire et que c’est la solution.

“C’est une solution digne pour toutes les personnes concernées. N’humilier personne et protéger tout le monde. Je pense que c’est une manière humaine de résoudre une situation très regrettable.”

Harry et Meghan ont convenu d’arrêter d’utiliser leurs styles de RHS lorsqu’ils ont quitté la famille royale en mars 2020.

Mais le couple – qui s’est installé dans un manoir de 11 millions de livres sterling en Californie – continue d’utiliser ses titres de duc et de duchesse de Sussex.

La paire a déclenché des appels à être déchus de leurs titres après s’être déchaîné contre la famille royale dans une série d’interviews à la suite de Megxit.

Harry et Meghan ont fait une série de déclarations étonnantes sur la monarchie lors de leur interview controversée avec Oprah Winfrey, diffusée en mars.

Le duc a de nouveau frappé sa famille lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert le mois dernier.

Et il a de nouveau attaqué la famille royale dans sa série documentaire Apple TV sur la santé mentale, The Me You Can’t See, qu’il a fait équipe avec Winfrey.

Express.co.uk a interrogé 9 217 personnes sur ce site Web de 15h28 le 31 mai à 15h20 le 3 juin.