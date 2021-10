Le prince Harry est invité à retourner au Royaume-Uni pour voir la reine à la suite d’une crise de santé – « il le regrettera | Royale | Nouvelles

À la suite de la nuit récente de la reine à l’hôpital pour des mesures de précaution et de l’annonce qu’elle n’assistera pas à la conférence COP26 à Glasgow, les craintes pour sa santé augmentent parmi les membres du public britannique. Le prince Harry est connu pour être extrêmement attaché à sa grand-mère, mais ne l’a pas beaucoup vue depuis qu’il a déménagé aux États-Unis avec sa femme Meghan Markle l’année dernière.

À 95 ans, la reine est le monarque le plus ancien de l’histoire britannique et bien que sa récente crise de santé soit un rappel brutal de son âge avancé, le palais a tenu à rassurer le public qu’elle reste bien et de bonne humeur.

S’adressant à Twitter à la suite de l’annonce de l’annulation de la Queen’s Cop26, les fans ont exhorté le monarque à se reposer et lui ont souhaité un prompt rétablissement.

LIRE LA SUITE:

La reine lance un avertissement aux dirigeants mondiaux alors qu’elle est forcée de manquer le sommet

KimberlyAnn a déclaré : « Une si belle famille. J’espère vraiment que Harry reviendra voir sa grand-mère, la reine et la famille.

« Elle ralentit. Il le regrettera. J’ai adoré la publicité qu’ils ont faite ensemble ! Que Dieu vous bénisse tous. »

Les utilisateurs des médias sociaux qui craignaient le pire pour la reine ont rapidement été dénigrés par les fans, affirmant qu’elle était plus résistante que jamais et avait simplement besoin de se reposer.

La tension monte au sein du Royal depuis le départ du prince Harry et de Meghan Markle des fonctions royales.

Lors d’une interview avec Oprah en mars, les Sussex ont levé le voile sur leur temps en tant que membres de la famille royale et ont fait une série d’allégations accablantes contre la firme.

Suite au décès de son mari, le prince Philip en avril, certains ont exhorté la reine à ralentir.

Un expert royal a affirmé que si le duc d’Édimbourg était encore en vie, il aurait été le premier à lui conseiller de se détendre.

Le prince Harry n’est pas revenu au Royaume-Uni depuis juillet, date à laquelle il est revenu pour dévoiler une nouvelle statue de sa mère, la princesse Diana, au palais de Kensington.

On espère que Meghan et lui pourraient retourner au Royaume-Uni en tant qu’unité familiale avec leurs enfants Lilibet et Archie pour les célébrations du jubilé de la reine au printemps prochain.