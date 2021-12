Le prince Harry est invité à revenir pour Noël avec la reine « Elle ne rajeunit pas » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, n’ont donné aucune suggestion sur l’endroit où ils passeront Noël, mais beaucoup ont spéculé s’ils reviendraient rendre visite à la famille royale. La commentatrice royale Gwen Flamberg a insisté sur le fait que le duc et la duchesse de Sussex devraient se rendre car la reine « ne rajeunit pas ». Les inquiétudes concernant la santé de la reine se sont intensifiées ces dernières semaines après qu’elle se soit retirée d’un certain nombre d’engagements majeurs, qu’elle ait passé une nuit à l’hôpital et qu’elle ait reçu l’ordre de se reposer par des médecins royaux.

S’adressant à Us Weekly, Mme Flamberg a déclaré: « Je souhaite qu’ils aillent pour Noël.

« Le brunch de Noël de la Reine est toujours très important.

« Je ne suis pas tout à fait sûr que cela se passera comme avant la pandémie, car la pandémie se poursuit.

« Mais disons simplement qu’elle ne rajeunit pas et j’espère qu’ils passeraient beaucoup de temps ensemble. »

Cela survient alors que l’expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré que ce serait une « excellente opportunité pour une guérison familiale ».

S’adressant à Express.co.uk, M. Sacerdoti a déclaré: « J’imagine que la reine aimerait les avoir là-bas.

« Je peux voir pourquoi il est très difficile pour eux de pouvoir revenir pour Noël, mais cela pourrait aussi être une excellente opportunité pour construire des ponts et pour une guérison familiale et je pense qu’ils voudraient probablement cela et le reste de la la famille le voudrait probablement.

« Le problème, c’est qu’il y aurait des masses de spéculations et de potins qui l’entourent et ce n’est pas quelque chose qu’ils devraient vouloir et c’est peut-être qu’ils n’y parviennent pas.

Cela vient du fait que Harry a déclaré mardi que le terme « Megxit », une expression utilisée par la presse britannique pour décrire la décision de lui et de son épouse Meghan de quitter leurs fonctions royales, était un terme misogyne que Harry parlait par vidéo sur un panel appelé « The Internet Lie Machine », organisé par le magazine américain de technologie et de culture « Wired ».

Il a dit que le mot était un exemple de haine en ligne et dans les médias.

« Peut-être que les gens le savent et peut-être pas, mais le terme Megxit était ou est un terme misogyne, et il a été créé par un troll, amplifié par des correspondants royaux, et il a grandi et grandi et est devenu un média grand public. Mais cela a commencé avec un troll, » dit Harry. Il n’a pas développé.

Harry et Meghan, anciennement connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex, ont déménagé en Californie l’année dernière pour mener une vie plus indépendante. Harry a déclaré qu’une partie de la raison de leur départ était le traitement raciste de Meghan, dont la mère est noire et dont le père est blanc, par les tabloïds britanniques.