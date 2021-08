Le prince Harry est invité à « s’exprimer et à défendre sa famille » alors que les Américains se moquent de George | Royale | Nouvelles

in

Prince George, 8 ans, fait l’objet d’un dessin animé dérisoire intitulé “Le Prince” qui se moque de la famille royale. Maintenant, l’ancien majordome de la princesse Diana a appelé le duc de Sussex à soutenir son neveu, plutôt que de “voir le côté amusant”.

Paul Burrell a déclaré qu’il était déçu par Harry après que le duc ne se soit pas prononcé contre la représentation en dessin animé de son neveu.

L’ancien majordome de Diana a déclaré qu’il pensait que le dessin animé de HBO pourrait être “extrêmement dommageable” car il cible “un jeune garçon et se moque de lui”.

Il a déclaré: « Il me semble ironique que, bien que Meghan et Harry soient heureux de prêter leur voix au soutien des organismes de bienfaisance en santé mentale, ils ne semblent pas pouvoir s’exprimer et défendre leur famille.

“J’ai vu Le Prince et c’est extrêmement dommageable de cibler un jeune garçon et de se moquer de lui comme l’ont fait les dessinateurs.”

Dans une interview avec Closer Magazine, M. Burrell a affirmé que le duc aurait eu “un sens de l’humour à propos” de l’émission HBO se moquant de la famille royale.

Gary Janetti, le créateur de “The Prince”, a déclaré sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen plus tôt en août que Harry semblait avoir pris le dessin animé comme une blague.

M. Burrell a ajouté à Closer Magazine qu’« on se moquait d’Archie et de Lilibet », une action en justice aurait suivi.

Archie figure dans le dessin animé de HBO, tout comme la princesse Charlotte et le prince Louis.

L’original de HBO présente l’ancien acteur de “Downton Abbey” Dan Stevens, Orlando Bloom dans le rôle de Harry et Sophie Turner dans le rôle de Charlotte.

M. Bloom, qui serait proche de la famille royale du Sussex, a admis auparavant qu’il hésitait à accepter le rôle.

Il a ensuite ajouté que M. Janetti présentait la série d’une “manière très affectueuse et pleine d’esprit”.

Bloom a déclaré: “Je ne sais pas si vous avez vu l’Instagram de Gary, mais il est incroyablement drôle et a une manière très affectueuse et pleine d’esprit de commenter la famille royale.”

Plusieurs critiques ont embroché la série, affirmant que le fils de huit ans du prince William et de Kate Middleton aurait dû être interdit.

L’auteur royal Omid Scobie a écrit sur Twitter: “Je ne suis pas particulièrement d’accord avec la parodie des enfants, mais je suppose que je suis en minorité alors que la série no-f **** de @hbomax #ThePrince arrive sur le streamer demain. Des pensées?”

Dans un deuxième tweet, il a partagé les messages de quelques utilisateurs de médias sociaux d’accord avec sa vision de l’émission.

L’un d’eux a écrit: “Les enfants devraient être interdits.”

Après la mort du prince Philip le 9 avril, l’émission de HBO a été retardée.

Un représentant de HBO Max a déclaré: “Nous avons été attristés d’apprendre le décès du prince Philip et nous ajusterons les plans pour les débuts de la série.

« Une nouvelle date sera annoncée ultérieurement. »

L’émission dépeint le défunt duc d’Édimbourg comme à peine vivant, devant être rechargé pendant la nuit et gavé de force par ses parents royaux.

L’expert royal Rebecca English a déclaré à MailPlus Palace Confidential: “Il y a un peu de dégoût face à l’inclusion du prince Philip.

“Maintenant, je dois souligner que ce programme a été réalisé avant la mort du prince Philip en avril et en fait sa diffusion a été repoussée à cause de cela, mais ils incluaient toujours le personnage du prince Philip, probablement parce qu’ils pensaient qu’il était trop difficile à supprimer.

“Avec le recul, c’est assez désagréable, il y a beaucoup de blagues sur sa disparition imminente et sa mauvaise santé et il y a beaucoup de gens qui se sentent assez en colère et mal à l’aise à ce sujet.”