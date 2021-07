Le prince Harry “est parti 15 minutes” après le dévoilement de la statue de la princesse Diana en tant que “joker” Duke a honte | Royale | Nouvelles

in

La commentatrice royale Angela Levin et Mike Graham de talkRADIO ont dénoncé le comportement de “joker” du prince Harry lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana. Le couple a également reproché au duc de Sussex d’avoir quitté le Royaume-Uni très rapidement après les funérailles du prince Philip et de ne pas avoir passé assez de temps avec la reine.

Mme Levin a déclaré: “C’était très intéressant de voir que le prince William est allé passer la journée avec elle en Écosse.

“Puis la princesse Anne qui est toujours là pour aider est montée passer la journée avec elle.

“Alors elle se sent enveloppée dans une famille aimante et ils feront des choses.

“Alors qu’Harry partait en courant et je crois qu’il n’avait pas le temps de lui parler.”

M. Graham a répondu: “Il est parti assez rapidement après cette situation et également après le dévoilement de la statue dans les jardins de Kensington.

« Le lendemain, il était en congé, n’est-ce pas ?

Mme Levin est intervenue: “15 minutes plus tard, il était parti après.”

M. Graham a répondu: “Il a tenté de jouer un personnage de type farceur ou bouffon à son frère plus sérieux.”

Dans une déclaration commune, William et Harry ont déclaré: “Aujourd’hui, à l’occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère.

“Des qualités qui ont fait d’elle une force du bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.

“Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante.”